Crisis de PAMI en Corrientes: farmacéuticos advierten riesgo de corte por falta de pago

La situación financiera de las farmacias correntinas llegó a un punto límite. Ricardo Peris, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, advirtió que esta semana será "crucial" para la continuidad de la atención a los jubilados.

Vuelta a clases: la lista de comercios adheridos a la Canasta Escolar en Corrientes

Según el dirigente, el atraso en los pagos del PAMI ha provocado que los establecimientos pierdan su capacidad de crédito con las droguerías, lo que impide reponer las unidades ya vendidas.

"Hoy la farmacia no tiene crédito para reponer el medicamento que se dispensó", afirmó Peris, quien no descartó un corte total del servicio a nivel nacional coordinado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) si no se normaliza el flujo de fondos. "No podemos seguir financiando nosotros cuando la cadena de pago está cortada", sentenció.

Tratamientos "día por medio" y recorte de recetas

Más allá de la crisis financiera de las farmacias, Peris describió un panorama sanitario alarmante para los adultos mayores. Tras la reciente reestructuración del vademécum de PAMI, drogas de consumo masivo como el paracetamol y el ibuprofeno dejaron de tener cobertura total, obligando al afiliado a pagar un porcentaje del precio de venta.

Esta quita de beneficios ha modificado drásticamente el comportamiento de compra:

Selección de productos: "De cinco productos que tenían cobertura al 100%, hoy solo se llevan los tres que siguen siendo gratuitos. El resto no lo llevan", explicó Peris a We News!.

Automedicación peligrosa: el dirigente reveló que muchos jubilados, ante la imposibilidad de costear la caja completa de antihipertensivos, compran solo un blíster. "Están tomando día por medio para llegar a fin de mes; ellos mismos nos lo comunican", lamentó.

Corrientes: declaró como testigo en un juicio laboral, fue despedida por "pérdida de confianza" y la Justicia ordenó indemnizarla

Caída en la facturación y menos consultas médicas

La crisis también se refleja en los libros contables de las farmacias. Peris informó una baja en la facturación de entre un 15% y un 17% en todas las obras sociales, incluyendo a la obra estatal. La caída en el número de órdenes es evidente: farmacias que promediaban 300 recetas mensuales hoy apenas alcanzan las 220.

"Esto significa o que el afiliado se enferma menos o que directamente no va al médico porque no puede pagar el remedio", concluyó el vicepresidente del Colegio, a la espera de que el compromiso de las autoridades nacionales de PAMI de "ponerse al día" esta semana se materialice para evitar el desabastecimiento total en los mostradores.