Crisis en el transporte: la UTA advierte que podría haber paro si no pagan salarios completos

El conflicto salarial en el sistema de colectivos del área metropolitana volvió a encender las alarmas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco advirtió que, si no se completa el pago de los sueldos adeudados, el jueves podría iniciarse un paro que impactaría de lleno en el transporte público del Gran Resistencia.

El secretario general del gremio, Raúl Abraham, señaló que las empresas abonaron la semana pasada solo una parte de los salarios y que todavía resta aproximadamente la mitad de los haberes. “Los trabajadores necesitan cobrar el sueldo completo porque tienen compromisos. No pueden seguir esperando”, sostuvo.

Según explicó, la situación afecta principalmente a las firmas TCM y Ersa, que ya habían atravesado meses atrás un procedimiento preventivo de crisis. En ese contexto, entre septiembre y noviembre se acordó una reducción transitoria del salario básico, que era de 1.300.000 pesos, a 1.200.000 pesos, con el objetivo de evitar despidos.

Posteriormente, se implementó un esquema mixto: 1.200.000 pesos remunerativos más 100.000 pesos no remunerativos a pagar el día 18 de cada mes. Sin embargo, en enero las empresas volvieron a liquidar solo un millón de pesos, argumentando dificultades financieras.

Suspensiones y vacaciones adelantadas

El dirigente sindical también confirmó que se registraron suspensiones en ambas compañías. Tras negociaciones, en algunos casos se acordó adelantar vacaciones o reprogramarlas para evitar que los trabajadores quedaran sin ingresos durante períodos prolongados.

“La responsabilidad no es de los trabajadores. Necesitamos certezas y una respuesta concreta”, afirmó Abraham, quien además apuntó al rol del Estado provincial como poder concedente del servicio.

La UTA aguardará hasta este miércoles la cancelación de la totalidad de los sueldos. De no concretarse, el jueves se activaría una medida de acción sindical que paralizaría el servicio.

Un sistema al límite financiero

El conflicto salarial se da en un contexto más amplio de crisis estructural del sistema metropolitano. A fines de 2025, la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH) había advertido que el esquema de colectivos del Gran Resistencia se encontraba “al borde del colapso”.

Las empresas señalaron una caída cercana al 50% en los subsidios provinciales respecto del año anterior, un fuerte aumento de costos operativos y una retracción histórica de pasajeros. De acuerdo con ese diagnóstico, la cantidad de usuarios mensuales habría descendido de alrededor de 1,5 millones a unos 700 mil, generando un desequilibrio que impacta directamente en la capacidad de pago de salarios.

Mientras no se definan nuevos cuadros tarifarios ni un esquema de compensaciones más previsible, el sistema continúa en una espiral de incertidumbre. Ahora, el frente gremial suma un nuevo factor de tensión que podría dejar sin colectivos a miles de usuarios en el Gran Resistencia y localidades cercanas.