Franco “Lungo” Molina vuelve al rugby tras una recuperación histórica en el Hospital Privado Universitario de Córdoba

Franco “Lungo” Molina, destacado jugador argentino de rugby, regresó al deporte de alto rendimiento tras recuperarse de una ruptura completa del tendón de Aquiles sufrida en mayo de 2023 durante un partido en Chile. La cirugía, el seguimiento médico y la rehabilitación especializada se realizaron en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, donde un equipo interdisciplinario acompañó su recuperación paso a paso.

Las lesiones del tendón de Aquiles son consideradas entre las más complejas para atletas profesionales, ya que afectan la movilidad, la fuerza y la capacidad de competir al más alto nivel. Este tendón conecta los músculos de la pantorrilla con el talón y su ruptura suele producirse por esfuerzos explosivos o cambios bruscos de dirección, comunes en deportes como el rugby.

Franco Molina eligió el Hospital Privado Universitario de Córdoba por dos motivos: la trayectoria del servicio de Traumatología y el conocimiento del Dr. Alejandro Fazio, jefe del área.

La intervención se planificó considerando la gravedad de la lesión, como lo indicó el especialista: “en deportistas de alto rendimiento, una lesión del tendón de Aquiles exige una estrategia personalizada que contemple lo físico y lo emocional. Nuestro objetivo es que cada paciente pueda volver a competir con plena seguridad”.

El abordaje fue integral: además de la cirugía, el Programa de Deporte del hospital ofreció seguimiento físico y emocional, adaptando cada etapa de la recuperación a las demandas del alto rendimiento.

Según el Dr. Matías Villalba, jefe del programa, “en el Hospital Privado atendemos a todos los deportistas, desde quienes practican actividad física de manera amateur hasta atletas profesionales de alto rendimiento. Nuestro compromiso es brindar la misma calidad de atención, el mismo nivel de especialización y el mismo acompañamiento integral en cada caso”.

El proceso de rehabilitación incluyó control del dolor, progresión gradual de la carga y kinesiólogos especializados en deportes de elite. Tras meses de trabajo constante y disciplina, Franco logró recuperar la función completa del tendón, permitiéndole regresar a Los Pumas y continuar su carrera profesional sin limitaciones.

El caso de Franco Molina pone de relieve la importancia de un tratamiento especializado y multidisciplinario para lesiones de alta complejidad en deportistas. “Elegí el Hospital porque confiaba en los profesionales. Me sentí contenido desde el primer día. No solo estuvieron atentos a lo médico, sino también a lo emocional, que en estos procesos pesa muchísimo”.