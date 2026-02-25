Reforma laboral: el sector bancario de Córdoba criticó la implementación del banco de horas

El secretario general de de la Banca, Ezequiel Morcillo, cuestionó el artículo del banco de horas incluido en la reforma laboral que aguarda aprobación definitiva y advirtió que su implementación afectará la organización de la vida cotidiana de los trabajadores bancarios. En una entrevista con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Aca", sostuvo que el esquema podría extender la jornada más allá de las ocho horas habituales y generar incertidumbre sobre los horarios de trabajo.

“Desde un principio es difícil elegir un artículo, porque nosotros consideramos que no hay ni uno solo que beneficie a los trabajadores”. En ese marco, Morcillo afirmó que, aun contemplando el tope legal de 48 horas semanales, el problema radica en la distribución de la jornada y en los mecanismos de control. “Supongamos que se tomen en cuenta los topes, los trabajadores pierden su soberanía”, señaló, al explicar que el banco de horas permitiría jornadas de 10 o hasta 12 horas según las necesidades de la empresa.

Fin de semana extra largo: se consolida la tendencia de las escapadas cortas

El dirigente remarcó que el principal efecto no sería solo laboral sino también familiar. “Sobre todo impacta más en las compañeras mujeres, que son las que se hacen cargo de las tareas de cuidado, que no van a poder saber si van a hacer tiempo de ir a buscar a sus hijos al colegio”, expresó.

También planteó que un esquema de cuatro jornadas de 12 horas resultaría inviable en la práctica. “Si trabajaste 12, descansás 8. ¿Y qué te quedan? Dos horas para tu desarrollo personal”, sostuvo, y agregó que “no hay posibilidad de vivir con esa forma”.

Mario Grinman: “Estamos dispuestos a apoyar con todo el sacrificio necesario para salir adelante"

Otro de los puntos señalados por Morcillo es la inclusión de la actividad dentro de servicios esenciales con mayores exigencias de prestación mínima durante medidas de fuerza. Según indicó, eso limitaría la capacidad de movilización del sector. “Eso afecta no solo limitando el poder de huelga, el poder de fuego que uno tiene para defender al trabajador”, afirmó.“.

En esa línea, aseguró que en conflictos anteriores “cuando había una medida salían todos los compañeros, no quedaba nadie en el banco”, tanto en la banca pública como en la privada. Con el nuevo esquema, advirtió, debería garantizarse una atención mínima que —según su postura— reduciría el impacto de los reclamos.

Cambios en Salud: el nuevo tridente de Pieckenstainer para relanzar el ministerio

Finalmente, Morcillo rechazó que la reforma represente una modernización del sistema laboral. “Está lejísimo de ser moderno, como lo quieren vender”, afirmó. Y comparó: “Moderno es lo que hace España planteando trabajar 6 horas por día o 4 días a la semana, porque aumenta la productividad”.

“Lo único que genera es mayor precarización y más gente en ese limbo de que no tiene derecho”, expresó. Además, sostuvo que el alcance no se limitaría a los trabajadores formales, sino que también afectaría a quienes se encuentran en condiciones informales o precarias.