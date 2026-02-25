La batalla las tasas municipales: dónde se paga menos y cuáles cobran más según el Portal nacional de transparencia

La presión fiscal municipal quedó bajo la lupa nacional. Con la puesta en marcha del Portal de Transparencia Tributaria Municipal, la Casa Rosada difundió comparativas de alícuotas que hoy pagan productores, industrias, hipermercados y entidades financieras.

En Córdoba, el recorte es concreto: solo aparecen nueve municipios en el relevamiento oficial. Se trata de Cordoba capital, Villa Carlos Paz, Rio Tercero, Rio Cuarto, Villa Maria, San Francisco, Alta Gracia, Bell Ville y La Calera. No figuran otras localidades de peso, lo que limita la foto provincial a ese universo acotado.

Aun así, dentro de ese grupo reducido, las diferencias son amplias. En el mismo portal se detallan algunos considerados con respecto a cada rubro. Por ejemplo, se marcan algunos de los acuerdos llegados con los bancos, en la batalla judicial que todavía se libra entre el Banco Nación y las municipalidades.

Quiénes cobran más

Si se toma la alícuota máxima por rubro, Villa Carlos Paz aparece como el municipio con las tasas más altas en actividades primarias, industria e hipermercados. En el sector primario llega hasta el 2%; en industria y grandes superficies, hasta el 3,60%, el techo del conjunto relevado.

En actividades financieras, el primer lugar lo ocupa Río Tercero, con una tasa que alcanza el 5,50%, por encima de Córdoba capital (5%) y del resto de las ciudades incluidas.

Quiénes se ubican en la franja baja

En el otro extremo, Río Cuarto y Villa María tienden a posicionarse entre las alícuotas más moderadas en la mayoría de los rubros. La Calera exhibe la tasa financiera más baja (2,50%) y suma un régimen promocional de “Tasa Cero” por 30 años para nuevas empresas, una señal clara hacia la radicación de inversiones.

En actividades primarias, Río Tercero directamente no aplica tasa, mientras que otras ciudades fijan rangos que parten desde 0%.

La brecha en números concretos

En actividades primarias, las alícuotas van desde 0% en algunos casos hasta 2% en Villa Carlos Paz. Córdoba capital aplica 0,70%; Villa María, 0,50%; Río Cuarto se mueve entre 0% y 0,60%; San Francisco entre 0% y 1%; y Alta Gracia entre 0,70% y 1%.

En industria, el rango va desde 0,40% en Río Cuarto hasta 3,60% en Villa Carlos Paz. Córdoba capital se ubica entre 0,60% y 1,10%, mientras que Río Tercero oscila entre 0,65% y 0,80%. En hipermercados, el esquema replica casi exactamente el industrial.

En el sector financiero, las tasas nominales son más elevadas: del 2,50% en La Calera al 5,50% en Río Tercero. En el medio aparecen Córdoba capital (5%), San Francisco (4,80%), Villa María (4,75%), Río Cuarto (4,50%), Villa Carlos Paz (3,90%), Alta Gracia (3,60%) y Bell Ville (3%).

Debate abierto

El portal no solo exhibe las alícuotas: desde esta semana también permite reportar tasas que se consideren excesivas, lo que suma presión política sobre los gobiernos locales.

Con solo nueve municipios cordobeses bajo análisis, la discusión queda parcialmente encuadrada. Sin embargo, la disparidad dentro de ese grupo reducido ya alcanza para alimentar el debate: la carga tributaria varía según la ciudad, y en algunos casos la diferencia puede duplicar o triplicar el costo para la misma actividad económica.