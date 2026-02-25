El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 25 de febrero

Este miércoles 25 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.350 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.400.
Dólar Blue
- - Compra: $1.414
- - Venta: $1.445.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.403,43 para la compra, y $1.404,29 para la venta.
Este miércoles 25 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.405.
BBVA
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.405.
ICBC
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.405.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.400.