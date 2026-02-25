El beso entre Carolina Losada y Luis Naidenoff en el Senado tras la designación de auditores de la AGN

El Senado aprobó este miércoles al designación del exsenador nacional Luis Naidenoff como nuevo auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN). Luego de la votación, el dirigente radical recibió un gesto de cariño de la senadora Carolina Losada, su actual pareja, en una escena que llamó la atención dentro del recinto.

En el marco de la sesión en la Cámara alta, ambos se acercaron, se abrazaron y se besaron para celebrar la designación. El momento fue captado por las cámaras oficiales y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La senadora de Santa Fe y el nuevo auditor general se conocieron en diciembre de 2021, cuando la integrante del radicalismo ingresó a la Cámara Alta y el dirigente formoseño era senador. Unos meses después de comenzar el romance, comenzaron a mostrarse juntos en la Cámara de Senadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al momento de conocerse, Losada se había separado recientemente después de estar 17 años en pareja, mientras que Naidenoff había enviudado en 2018, cuando su hijo y su expareja fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

"Se dio como se dan las cosas, naturalmente, como cualquier persona que se enamora", dijo Losada después de dar a conocer la relación, que sorprendió al ambiente de la política.

La senadora Carolina Moisés cargó contra La Cámpora y Cristina Kirchner: “Es parte del problema”

Su primera aparición pública fue en julio de 2022, durante la Exposición Rural de Palermo. "Estoy regalado y lo asumo", dijo Naidenoff en una entrevista con el periodista Baby Etchecopar, donde contó que durante la campaña electoral de 2021 acompañaba a Losada en su rol de senador, aunque admitió que “en realidad era mentira”, porque lo hacía ya que estaba “totalmente loco” por ella.

La pareja convive con Brisa, de 17 años, y Diego (el ‘Colo’), de 14, sus dos hijos del corazón. La rosarina conoció a los jóvenes en 2014, mediante amigas cercanas de la senadora que asistía a Familias de Esperanza, una ONG que brinda apoyo a niños en situación vulnerable.

Carolina Losada junto a sus hijos del corazón.

Desde ese momento, la periodista la empezó a recibir los fines de semana en su hogar, acompañada luego por su hermano Diego, y se transformó en su familia de apoyo. A fines de 2019, la abuela biológica le pidió finalmente a Losada que se llevara a los dos chicos a vivir con ella un tiempo, y así la convivencia de sábados y domingos pasó a ser cosa de todos los días.

“Colo y Brisa son mis hijos, son las personas que me iluminan el camino”. Aunque no hay adopción legal, afirmó que el vínculo es fuerte: “En casa son como mis hijos”.

Quiénes son los los auditores designados de la Auditoria General de la Nación

La Auditoría General de la Nación (AGN) quedó formalmente integrada este martes luego de que el Senado designara a sus tres representantes, lo que permitirá que el organismo retome su funcionamiento tras dos años de parálisis.

El ente de control, presidido por el dirigente peronista Juan Manuel Olmos, estará compuesto por dos libertarios, dos justicialistas, un radical y una representante de los gobernadores aliados al presidente Javier Milei.

Reforma laboral: el oficialismo volverá a intentar modificar las licencias médicas por ley durante el período ordinario del Congreso

Con esta nueva conformación, la AGN queda integrada por Mónica Almada (La Libertad Avanza) y Mariano Piazza por el oficialismo; Pamela Calletti, vinculada a los gobernadores aliados; el camporista Juan Ignacio Forlón, en representación de la Cámara de Diputados; el peronista Javier Fernández; y el radical Luis Naidenoff.

De esta manera, el Gobierno contará con dos representantes propios y dos aliados, mientras que el kirchnerismo pasará a tener tres miembros dentro del organismo.

TV/fl