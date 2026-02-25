Tras formalizar su salida del bloque kirchnerista que encabezaba José Mayans y asumir como vicepresidenta del Senado, la senadora peronista Carolina Moisés lanzó duras críticas contra el kirchnerismo.

Afirmó que son "adoradores del fracaso", reprochó a La Cámpora la ausencia de iniciativas y el uso excluyente de redes sociales como canal político, y sostuvo que Cristina Kirchner es "parte del problema". También objetó la falta de mirada del PJ respecto de "las realidades políticas provinciales".

En declaraciones a Radio con Vos, la legisladora jujeña sostuvo que no se fue del bloque peronista, sino que la expulsaron, y afirmó que dentro del partido "no hay debate interno, no hay participación o ámbitos donde uno pueda expresar opiniones distintas a esta posición de ser unos adoradores del fracaso". Luego agregó: "La verdad que el peronismo no es eso".

La legisladora extendió sus cuestionamientos a La Cámpora, espacio al que atribuyó deficiencias tanto en el vínculo con el electorado como en la elaboración de propuestas programáticas.

Críticas a La Cámpora: “Nunca hablan de propuestas”

"Se expresan en las redes sociales de una manera absolutamente violenta, como el tuit de Mayra Mendoza ayer o las campañas que sostiene Sagasti, es todo la Cámpora", afirmó. La referencia a Mayra Mendoza surgió a partir de una publicación en la que respondió a la nota remitida a la presidencia del Senado, donde tres integrantes de Convicción Federal comunicaron su alejamiento del Interbloque Popular que conducía Mayans.

"Leo la nota en la que Carolina Moisés le notifica a Villarruel del nuevo bloque y dice que lo hacen 'en nombre de la doctrina justicialista'. Perdón pero en nombre de la doctrina, no. Será a nombre de sus cuentas bancarias en todo caso. Ladris", había escrito la jefa comunal de Quilmes.

"Ellos están acostumbrados a tuitear, para ellos las redes son el caldo de cultivo de cualquier discusión vacía, estéril", expresó la flamante vicepresidenta de la Cámara alta. Luego completó: "Fijate que nunca hablan de propuestas y nunca responden sobre posiciones políticas, a mi me están atacando por cualquier estupidez".

La senadora también cuestionó la designación de postulantes vinculados a La Cámpora en distritos del interior y aseguró que la organización kirchnerista "no existe electoralmente" fuera del área metropolitana. "No tenemos la culpa nosotros si la gente no los quiere votar, porque a La Cámpora el interior del país la detesta y el peronismo del interior no permitió nunca que crezca", señaló.

Según recordó, esta dinámica se remonta al menos a las elecciones de 2021 y la vinculó con lo que definió como el "espíritu AMBA".

"Es como que la conducción peronista, los cargos de decisión hubieran sido totalmente tomados por el espíritu AMBA, que no tiene absolutamente nada que ver no solamente con las realidades políticas provinciales ni con la rosca que se pueda dar en alguna provincia, no tiene que ver con la construcción de la representatividad en esas sociedades", describió.

La "falta de respuesta" del PJ y Cristina Kirchner "parte del problema"

Moisés también abordó la estrategia del peronismo frente al escenario político actual y sostuvo que el espacio "no tiene una respuesta". "Es como que habla un idioma completamente distinto y perdió esa capacidad vanguardista de interpretar las transformaciones", afirmó.

Al referirse a la fragmentación interna, planteó que "parte del problema es Cristina [Kirchner]". A continuación matizó: "Pero tampoco se le puede echar toda la culpa, el peronismo es mucho más que Cristina, el kirchnerismo es una parte del peronismo".

Respecto de su alejamiento del interbloque alineado con la exvicepresidenta, aclaró que la decisión no implicó un acercamiento a La Libertad Avanza y marcó diferencias con el oficialismo. "No estamos con Milei, no somos libertarios, no nos pusimos peluca, a mi de hecho el violeta no me gusta, creo que no tengo ni una remera violeta en mi placard", señaló con ironía.

En la misma línea, ratificó que los senadores que dejaron el espacio que respondía a Mayans mantienen una posición opositora, lo que —según indicó— quedó reflejado "a lo largo de todas las votaciones".

"Yo voté en contra de [la Ley] Bases, voté en contra del decreto, voté a favor del Garrahan, únicamente dentro de la Ley Bases voté a favor del RIGI porque era algo fundamental para el desarrollo estratégico de Jujuy", precisó. "Ahí el kirchnerismo empezó a condenarme", añadió.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que otros legisladores adopten una decisión similar, Moisés respondió de manera categórica. "Te puedo garantizar que sí. Gran parte de los senadores peronistas opinan como yo", sostuvo. Además, indicó que una situación comparable se registra en la Cámara de Diputados, donde —según afirmó— varios integrantes de Unión por la Patria comparten su diagnóstico.

