Ricky Martin se presentará en Córdoba y lo anunció en redes

El mundo del espectáculo se revolucionó este miércoles cuando Ricky Martin confirmó que se presentará en Córdoba luego de responder el mensaje de una seguidora en sus redes sociales. La interacción pública desató la expectativa de sus fanáticos en la provincia y, posteriormente, se confirmó que la producción del show estará a cargo de Universo Jiménez, mientras se aguardan precisiones sobre la fecha y el lugar del recital.

Todo comenzó cuando la usuaria @elinaoviedo comentó en una publicación del artista: “Ricky te esperamos en Córdoba, Argentina”. Lo que parecía un mensaje más entre miles tuvo una respuesta inmediata y directa del propio cantante.

“Nos vemos allá, sin falta”, escribió el músico puertorriqueño, confirmando así su llegada a la capital cordobesa. La frase fue suficiente para que la noticia se viralizara rápidamente y generara repercusión entre sus seguidores locales.

Tras la confirmación, la pregunta que comenzó a multiplicarse en redes fue una sola: cuándo será el recital. Por el momento no se informaron oficialmente la fecha, el recinto ni el inicio de la venta de entradas, aunque se espera que en las próximas semanas la productora de a conocer más detalles sobre el esperado regreso del artista.