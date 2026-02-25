Apuestas online: alarmante diagnóstico en Río Cuarto sobre el juego problemático en adolescentes

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) presentó los resultados de una investigación que mide, por primera vez en América Latina con metodología experimental y conductual, la predisposición al juego problemático entre adolescentes escolarizados. El estudio, realizado en siete instituciones de nivel medio de la ciudad con una muestra de 297 estudiantes, determinó que el 19,3% presenta indicadores de riesgo o juego problemático asociados a las apuestas online.

El trabajo, encuadrado en el proyecto de investigación "Aporte a la Economía desde el Enfoque Experimental" de la Facultad de Ciencias Económicas, no se limitó a encuestas de autopercepción. Los investigadores colocaron a los estudiantes en situaciones simuladas, similares a las que enfrentan dentro de los casinos virtuales, y clasificaron sus patrones de conducta mediante instrumentos validados internacionalmente: el SOGS-RA para medir la severidad del juego, el MCQ para evaluar preferencias intertemporales, el CFC-14 para la orientación al futuro y el BART para la propensión al riesgo bajo incertidumbre.

"Lo que nosotros hicimos es colocar a los estudiantes en situaciones simuladas, similares a las que ellos se enfrentan dentro de los casinos virtuales, y en función de sus patrones de conducta comenzamos a clasificarlos a partir de indicadores que son de tipo científico entre si están en grupo de riesgo o no lo están”, explicó Juan Munt, director del proyecto e investigador de la FCE-UNRC, en Punto a Punto Radio.

De los 297 estudiantes evaluados, el 6,9% quedó clasificado en situación de riesgo y el 12,4% en condición problemática. El 80,7% restante no presentó indicadores de alerta. "Dos de cada diez estudiantes están en esta situación frente al juego", resumió Munt en una entrevista en el programa Punto y Aparte.

La brecha de género: varones, siete veces más vulnerables

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la marcada diferencia según el género de los participantes. El 37,2% de los varones se ubicó en categoría de riesgo o juego problemático, frente al 5,3% de las mujeres. La predisposición al juego problemático resulta siete veces mayor en adolescentes varones que en mujeres de la misma franja etaria.

"Acá aparecen cosas que son importantes para los hacedores de política pública, porque lo que nos aparece es que es un problema casi eminentemente de adolescentes varones. El 37% de los estudiantes varones de la muestra tienen disposición al juego problemático, mientras tanto el 5,3% de mujeres. Es siete veces más la predisposición al juego problemático en adolescentes varones que en adolescentes mujeres”, indicó el investigador.

El informe también advierte sobre la heterogeneidad territorial del fenómeno. La media urbana de 19 casos cada 100 estudiantes convive con una dispersión significativa: algunas instituciones registraron entre 35 y 40 casos por cada 100 alumnos —más del doble del promedio—, mientras que otras se ubicaron entre 9 y 13. Por razones éticas y de secreto estadístico, las instituciones participantes permanecen en reserva.