Un intendente de Córdoba cuestionó el portal de tasas e impuestos: "Demoniza a los municipios"

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, salió al cruce del nuevo “portal de transparencia tributaria municipal” impulsado por el Gobierno nacional y encuadró la iniciativa en una disputa política por los recursos y las responsabilidades del Estado. "Tratan de demonizar a los que todos los días le resuelven los problemas a la gente", sentenció.

En una entrevista radial, Torres aseguró que no rechaza la transparencia como principio, pero cuestionó las intenciones detrás de la medida. “Es un modus operandi que viene usando el gobierno nacional, en el cual utilizan causas nobles en las que nadie se va a oponer, pero con un fin: poner a la ciudadanía en contra de un eslabón débil como es la municipalidad”, afirmó.

Para el jefe comunal, existe una estrategia de “demonizar al más débil” para desviar la atención de los efectos de la política económica nacional. En ese sentido, mencionó la estanflación, la pérdida de empleo y la caída en las ventas comerciales como problemas estructurales que impactan en las economías locales.

La discusión por los recursos

Uno de los ejes centrales del planteo fue la distribución de fondos. Torres sostuvo que la Nación “coparticipa el 56%, es decir que se queda ya con la mitad”, mientras que a los municipios les llega “una porción muy baja”, pese a que son quienes enfrentan la demanda directa de los vecinos.

Según argumentó, el retiro de subsidios a servicios públicos y programas nacionales trasladó mayores responsabilidades a los gobiernos locales. “Nosotros terminamos haciendo lo que ellos no hacen”, dijo, en referencia a la asistencia alimentaria, subsidios al transporte, apoyo a jubilados y contención ante la falta de empleo.

El mensaje político es claro: más obligaciones con menos recursos.

Pedido de un portal para la Nación

Torres planteó que, si el objetivo es transparentar la presión tributaria, la medida debería aplicarse en igualdad de condiciones. “Si vamos a hacer ese portal, que está muy bueno, lo hagamos también con la Nación, que es la que más recauda”, señaló.

“Me gustaría que expliquen qué hacen con lo que se recauda”, agregó, al proponer un esquema que permita a la ciudadanía conocer el destino de los fondos nacionales. Puso como ejemplo la carga de combustibles, en donde gran parte del pago del libro nafta o gasoil debe ser destinado a obras viales que hoy no se están haciendo en la entrevista dada a Punto a Punto radio (90.7 FM).

Consultado por las alícuotas que figuran en el portal —como el 3,6% a entidades financieras o el 0,70% a actividades primarias—, el intendente relativizó el impacto. Sostuvo que el problema no es el porcentaje en sí, sino la base declarada por algunos contribuyentes.

En ese punto, afirmó que hay grandes entidades que “no declaran todo lo que tienen que declarar” y que, en esos casos, el municipio ajusta porcentajes para compensar. Respecto de los comercios, explicó que el esquema es progresivo y que “más del 80% paga el mínimo”.

“Desde la oficina de Puerto Madero es muy fácil tomar decisiones”, lanzó, y subrayó que los intendentes “ponen la cara” ante los problemas cotidianos.