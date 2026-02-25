“El conflicto con la AFA es una ventana de oportunidades para exponer lo que el Gobierno define como la casta”

El analista político, Sebastián Halperín, conversó con Canal E y se refirió a que la tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación cultural.

Sebastián Halperín explicó que para el oficialismo la disputa tiene una lógica política definida: “Básicamente para el Gobierno es lo que el Presidente definiría como el principio de revelación”. En esa línea, sostuvo: “Encuentran en el conflicto con la AFA una ventana de oportunidades para exponer lo que el Gobierno define como la casta”.

Las causas de corrupción que recaen sobre los directivos de la AFA

Sobre la misma línea, agregó que el Gobierno “toma distancia” en un contexto donde busca señalar responsabilidades estructurales. Según desarrolló, el enfrentamiento se potencia cuando “se exponen toda una serie de causas que implican casos de corrupción en las figuras de Tapia y Toviggino”.

Además, Halperín remarcó el escenario opositor fragmentado: “Vemos un peronismo muy fragmentado”. Sobre el riesgo de confrontar con una institución asociada al éxito deportivo reciente, advirtió: “Yo creo que esto puede ser un boomerang”.

Sin embargo, marcó un límite estratégico: “Mientras su pronunciamiento vaya contra la dirigencia, me refiero a Tapia y Toviggino concretamente, y no contra la selección, Scaloni, Messi, etcétera, me parece que tiene buena parte del apoyo social”. Y aclaró: “Si fuera contra el fútbol ahí ya sería otra cuestión”.

La relación estratégica con Estados Unidos

Sobre la relación con Estados Unidos, el entrevistado planteó: “No veo ningún conflicto por ese lado”. A su vez, manifestó que el Gobierno busca preservar alineamientos estratégicos: “Lo que está preservando justamente es las relaciones carnales con Donald Trump”. En este contexto, sostuvo que el posicionamiento anticorrupción refuerza la narrativa oficial: “Le viene resultando muy útil desde su asunción”.

Uno de los ejes centrales del conflicto es la transformación institucional de los clubes y explicó que, “hay muchos intereses en juego”. También detalló que, “buena parte de la dirigencia del fútbol que se opone al esquema de las sociedades anónimas”.