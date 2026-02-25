El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y analizó que el último dato del EMAE volvió a abrir el debate sobre la actividad económica en Argentina y destacó que el escenario actual marca un punto de quiebre estructural, con sectores en reconversión y una economía que empieza a mostrar señales de recuperación.

Eduardo Jacobs habló respecto al debate sobre estanflación: “No hay estancamiento y tampoco hay inflación, con lo cual, que son dos requisitos indispensables para que haya esta inflación”.

Cuáles son los sectores que crecieron según el EMAE

Sobre el indicador, explicó que, “el EMAE tiene 15 sectores, de los 15 sectores que estudia el EMAE, 11 crecieron, y tan solo la diferencia, cuatro sectores son los que no crecieron”. Entre los que cayeron mencionó “el sector manufacturero, que es el sector que, en el periodo, bajó un 3,9%”.

Según Jacobs, se trata de un proceso de transformación: “Estamos en un proceso de reconversión muy importante”. Y detalló el nuevo escenario financiero: “No hay crédito, no hay forma de bicicletear en la inflación con tasas de interés negativa, porque no las hay, las tasas de interés son positivas”.

El verdadero impulsor de la construcción

Respecto a la construcción y la obra pública, relativizó el rol histórico del Estado: “Siempre estuvo la sensación de que la obra pública era el motor de la construcción, y eso no es así”. A su vez, remarcó que, “es siempre el consumo privado el que tironea más a la construcción, más que la obra pública”.

Frente al repliegue del Estado, el entrevistado explicó que el modelo cambia pero no desaparece: “No es que no va a haber más obra pública, lo que ocurre es que no la va a hacer más el Estado Nacional, pero si las provincias y si las concesionarias”.

Sobre la caída de acciones como Cresud, Banco Galicia o Loma Negra, contextualizó: “Estamos con 520 puntos todavía de riesgo país, Argentina está fuera de los mercados”. Sobre la misma línea, agregó: “Nosotros estamos como Stand Alone, que es el último orejón del tarro”.