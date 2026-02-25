Preocupación en el campo por el regreso de la chicharrita: “La pérdida de rendimiento va a ser muy alta”

La chicharrita del maíz volvió al sector agropecuario argentino y causa preocupación. En este contexto, este medio se comunicó con Diego Szwarc, ingeniero agrónomo y especialista en protección vegetal del INTA Reconquista, quien explicó el impacto del insecto vector, la evolución del complejo del achaparramiento y las estrategias para su manejo.

Diego Szwarc definió el problema: “La chicharrita del maíz es un insecto de importancia agronómica para el cultivo, es un insecto que se alimenta únicamente del cultivo de maíz”. La gravedad radica en que “transmite, o es un insecto vector de enfermedades que le causan un complejo que se conoce como el complejo del achaparramiento del maíz”.

Dónde estuvo concentrada la presencia de la chicharrita

Asimismo, recordó que la campaña 23-24 fue crítica: “Fue una campaña que se conoce en el mundo del agro, digamos, de las enfermedades, como la campaña de la epifitia”. En la campaña siguiente, explicó que el insecto “estuvo presente en su zona más endémica y en su zona, digamos, de una manera más habitual”, pero advirtió que, “esta campaña viene incrementándose en las detecciones”.

Szwarc también aclaró que no se trata de una plaga convencional: “Es un problema o una situación compleja, no es como cualquier plaga en cualquier cultivo, por esa complejidad que es un insecto vector”.

Y precisó que no sólo importa su presencia: “También interesa o importa conocer cuántas de esas chicharritas que tenemos presentes tienen o están portando alguno de estos patógenos”.

Los momentos en donde la planta se ve afectada

El entrevistado explicó que el impacto depende del momento de infección: “Es mucho más, o los síntomas son mucho más severos cuanto más chica o más joven la planta de maíz se enferma”. En este sentido, definió un período crítico: “Podríamos establecerlo como un periodo crítico que se da desde que la planta de maíz nace, tiene dos hojas, hasta las 8 a 10 hojas”.

Si la infección ocurre en ese momento, advirtió: “La pérdida de rendimiento va a ser muy alta e incluso, como pasó en la campaña 23-24, que tuvimos mortandad de plantas”. En cambio, “si luego la planta se enferma en un estadio un poco más avanzado, lo que vamos a ver es alguna merma en el rendimiento, pero menor. Cuanto más tarde, el impacto es menor”.