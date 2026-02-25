Edición de Agroactiva en 2026 con un eslogan referido a “la profunda identificación con el sector agropecuario”

La directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, pasó por Canal E y se refirió a la próxima edición de Agroactiva 2026, que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong y ya genera grandes expectativas dentro del sector agroindustrial.

Durante la presentación oficial en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, Rosana Nardi explicó que el concepto elegido para este año apunta a reafirmar la identidad del sector agropecuario argentino. “El eslogan de este año tiene que ver con la esencia de Agroactiva. Agroactiva se hizo fuerte a través de la profunda identificación que genera con el sector agropecuario, con el campo argentino”, afirmó.

El acompañamiento de Agroactiva con los productores

Asimismo, recordó que la exposición lleva 32 años realizándose de manera ininterrumpida, consolidándose como uno de los eventos más importantes del agro regional: “Es una exposición que realizamos hace 32 años, ininterrumpidamente, siempre, siempre al lado del productor agropecuario y de las empresas, años buenos, no tan buenos”.

En ese sentido, Nardi destacó que la feria trasciende lo estrictamente comercial y se convirtió en un espacio de encuentro del sector productivo. “Siempre se transformó Agroactiva en una ciudad, en una ciudad de hacer negocios, y en una ciudad también de disfrutar, de disfrutar estar entre pares”, señaló.

La importancia del agro para el crecimiento productivo de Argentina

El lema elegido para la edición 2026 también busca reflejar el papel del agro en el desarrollo productivo del país: “No tiene solamente que ver con la tradición y con la identidad y con el sentir campero, sino también con todo lo que representa el sector agropecuario para nuestro país. Innovación, tecnología, capacitación, interacción público-privada”.

Según detalló la entrevistada, cada edición busca fortalecer esos aspectos y ofrecer mejores servicios para empresas y visitantes. “Apuntamos a mejorar, a presentar mejores servicios para que Agroactiva se transforme cada año en una plataforma en la que se genere esta evolución productiva de la mejor manera”, indicó.

Entre las novedades de este año se destaca un nuevo espacio denominado AgroActiva Arena, pensado para actividades de capacitación y networking: “En este sector va a ser una gran plaza en donde va a haber instalaciones para que se realicen charlas de capacitación, networking”.