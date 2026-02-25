“Una empresa cierra cada 30 horas”, la advertencia en “QR!” sobre el “industricidio” y la pérdida de empleo

Durante una nueva emisión del programa “QR!”, emitido por Canal E, se debatió sobre el fenómeno que algunos analistas denominan “industricidio”, un modelo económico que —según los especialistas invitados— estaría generando crecimiento en sectores específicos mientras destruye empleo en actividades intensivas en trabajo.

El economista Guido Bambini explicó que el crecimiento intermensual registrado hacia fines de 2025 se concentró principalmente en agricultura, intermediación financiera, minería e impuestos netos de subsidios, sectores que, afirmó, explican más del 90% de la expansión económica reciente.

Sin embargo, señaló que estas actividades tienen bajo impacto en la generación de empleo en comparación con áreas como la industria manufacturera, el comercio, la construcción o el sector hotelero, que concentran cerca del 45% del trabajo registrado privado y atraviesan una fuerte contracción.

“Los sectores que crecen explican apenas una porción menor del empleo, mientras que los que pierden actividad concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo”, sostuvo Bambini durante el análisis.

El especialista mencionó además casos recientes que reflejan la crisis industrial, como el cierre de plantas fabriles, despidos masivos en empresas lácteas y conflictos salariales en industrias manufactureras. También advirtió sobre el impacto indirecto en las cadenas de proveedores, donde la caída de una compañía afecta a múltiples actividades asociadas.

Según datos del INDEC citados en el programa, las expectativas del sector industrial tampoco anticipan mejoras en el corto plazo. Cerca del 80% de los empresarios consultados considera que el empleo no crecerá en los próximos meses, mientras que solo un porcentaje mínimo prevé nuevas contrataciones.

Entre los principales factores que limitan la producción, los industriales señalaron la caída de la demanda interna y la competencia de productos importados, dos variables que, según Bambini, reflejan un contexto de consumo debilitado y apertura comercial sin políticas de protección sectorial.

“Una empresa cierra cada 30 horas y se pierde un empleo registrado cada cuatro minutos”, advirtió el economista, al describir el impacto del modelo económico sobre el mercado laboral.

Durante el debate también se planteó que la orientación productiva oficial prioriza sectores como el agro, la energía y la minería, dejando librado el desarrollo industrial a las reglas del mercado. En ese marco, los panelistas señalaron que la falta de políticas industriales podría profundizar la pérdida de empresas manufactureras y empleo formal.

