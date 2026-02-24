Cachanosky: “En la Argentina están cerrando 40 empresas por día”

El economista Roberto Cachanosky advirtió que "en la Argentina están cerrando 40 empresas por día" al analizar la coyuntura económica.

"21 mil empresas menos"

“De acuerdo a datos de la Superintendencia de ART entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 hay 21.000 empresas menos que trabajan en blanco, que aportaban al sistema previsional, contrataban la ART", explicó en analista.

"Lo que significa que por mes se perdieron o cerraron 875 empresas y esto es el equivalente a 40 empresas por día hábil que se están cerrando en Argentina", agregó en un video difundido en su cuenta de la red social "X".

"Obviamente no se pueden crear puestos de trabajo, si se maneja el país como si fuese una mesa de dinero", subrayó Cachanosky.

Y después completó: "Acá se está volcando todo demasiado al tema financiero. ´Subo la tasa, vendés dólares, apostá a la tasa que vas a ganar un montón´, etc, que hago un repo, que hago un roll over, etc. Pero de trabajo, de producción, en general de crecimiento económico no tenemos casi nada".

INDEC

"En síntesis, yo diría, ojo porque pueden calmar el mercado de cambios con todas esas piruetas financieros que están haciendo. Ahora la contrapartida es que en la Argentina hay hasta el mes de noviembre 21 mil empresas menos, que tienen menos puestos de trabajo o que desaparecieron puestos de trabajo", evaluó el economista.

"Y por lo tanto llama la atención que el INDEC publique que hay más ocupación, cuando en realidad los datos están mostrando que hay cada vez menos empresas y por lo tanto menos puestos de trabajo", finalizó Cachanosky.