La actividad económica creció 4,4% en 2025, según el INDEC

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), registró en diciembre 2025 una suba de 3,5% en la comparación interanual y un incremento de 4,4% cuando se compara el promedio anual de 2025 con el de 2024.

Una economista advirtió que, “estamos en un 99% de probabilidad de que se desacelere la actividad económica”

A su vez, tuvo un incremento de 1,8% respecto a noviembre de 2025 en la medición desestacionalizada. El indicador tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,3% respecto al último mes. Estos datos se desprenden del último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la economía mostró un crecimiento respecto al 2024.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato de actividad en su cuenta de X. En ella se expresó comentando lo siguiente: "A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)".

Actividad económica: el análisis rubro por rubro

En relación con diciembre de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2%), impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50% por encima de las últimas 5 campañas).

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1%); entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%). Ambos sectores le restan 0,8 p.p. a la variación del EMAE.

Los sectores que más crecieron en diciembre, según el EMAE

- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 32,2%

- Pesca: 18,3%

- ​Intermediación financiera: 14,1%

Los sectores que cayeron en diciembre, según el EMAE

- Industria manufacturera: -3,9%

- Hoteles y restaurantes: -1,5%

- Comercio: -1,3%

- ​Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,1%

Desde el CEPEC destacan que "2025 cerró con crecimiento, pero con desaceleración sostenida y bases sectoriales estrechas. Hay expansión económica, aunque con menor impulso y apoyada en pocos sectores, mientras la industria y el consumo interno siguen mostrando fragilidad".

FN