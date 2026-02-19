La industria y la construcción se recuperaron en 2025 pero siguen por debajo de los niveles de 2023

En 2025, la actividad de la construcción mostró un rebote con respecto al año anterior, mientras que la industria volvió a cerrar en negativo. En comparación con noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei, registran caídas de 21% y 15%, respectivamente, de acuerdo con un informe de la consultora Empiria.

Actividad económica: los sectores ganadores y perdedores en 2025

En diciembre, la construcción creció 3,8% mensual sin estacionalidad y 2,8% interanual. El documento titulado "Indicador Preliminar de Actividad de Empiria" (IPA), señala que “la construcción rebotó en diciembre y recuperó gran parte de la caída de noviembre, aunque el año fue de estancamiento”.

A pesar de que 2025 cerró con un crecimiento acumulado de 6,8%, el sector “sigue 21% por debajo de los niveles de noviembre de 2023”. Para 2026, “el arrastre es de 0,5%”, lo que deja un envión estadístico apenas positivo para el inicio del año.

El desempeño fue heterogéneo. Según Empiria, “los insumos destinados a la obra pública cayeron 11,6% mensual y 4% interanual”, aunque en el acumulado anual “la demanda creció 44%, motorizada por la recuperación provincial de la obra pública en año electoral”. En contraste, “la demanda de insumos vinculados a la obra privada está estancada” y en diciembre “cayó 10% interanual”.

Para enero, los datos adelantados muestran resultados mixtos: “el Índice Construya cayó 11,6% mensual, mientras que los despachos de cemento crecieron 2,1%”.

Panorama más complejo en la industria

En la industria, el panorama es más complejo. En diciembre la producción cayó 0,1% mensual desestacionalizado y 3,9% interanual. Si bien 2025 cerró con un crecimiento de 1,6%, el informe advierte que “la mejora es insuficiente y la tendencia no es positiva”.

En términos de nivel, la advertencia es contundente: “En diciembre la producción industrial fue 15% menor a la de principios de 2023”. Además, para 2026 “el arrastre estadístico será de -2,5%, lo que implica que, si la industria se mantiene en los mismos niveles que en diciembre de 2025, caería 2,5% en 2026”.

El comportamiento sectorial fue dispar. “Solamente dos sectores —producción de alimentos y refinación de petróleo— están por encima de los niveles de 2023”, mientras que la industria química “se encuentra en los mismos niveles”.

En cambio, los rubros transables figuran entre los más golpeados: “el textil se encuentra 31,5% por debajo de los niveles de 2023, seguido por caucho y plástico (-28,4%) y la industria automotriz (-23%)”. También “el eslabón industrial de la cadena de materiales para la construcción está 18% inferior a los niveles de noviembre de 2023”.

En este contexto, la economía en su conjunto en diciembre “creció 0,5% mensual sin estacionalidad” y el cuarto trimestre habría registrado una expansión de 0,2%, el segundo avance consecutivo.

El año 2025 cerraría con un crecimiento de 4,1% respecto de 2024, “casi equivalente al arrastre que dejó el año anterior”, mientras que para 2026 “diciembre deja un arrastre del 0,5%, por lo que prácticamente todo el crecimiento será propio del año en curso”.

