Una economista advirtió que, “estamos en un 99% de probabilidad de que se desacelere la actividad económica”

La economista, Natalia Motyl, habló con Canal E y analizó la caída del dólar oficial, la suba del riesgo país y el impacto de la reforma laboral en la economía argentina.

Natalia Motyl explicó que el escenario responde a factores externos e internos: “Lo que estamos viendo es primero, en el marco internacional, un dólar estadounidense más debilitado, lo que favorece a las monedas emergentes”. En el plano local, destacó “el mayor acuerdo por parte del oficialismo con todas las aristas políticas” y señaló que, “eso generó una mayor estabilidad en el mercado cambiario”.

A qué se debe la baja del dólar

También influyeron factores estacionales: “Hubo liquidación del sector agropecuario que es justo por una cuestión meramente estacional, así que eso favoreció la entrada de dólares”. Además, remarcó “la señal del Gobierno que está procurando efectivamente reservas, está acumulando las reservas dólares, el visto bueno con el Fondo Monetario Internacional”.

Sin embargo, Motyl advirtió: “Habrá que ver qué es lo que sucede efectivamente a partir del mes de marzo, de abril, en el cual, bueno, la situación empieza de a poco a revertirse”.

El detrás de por qué subió el riesgo país

Sobre la suba del riesgo país, afirmó: “Lo que está pasando con el riesgo país, que está subiendo y que están cayendo los bonos, algunas acciones, está relacionado puntualmente con la decisión de la Corte de los Estados Unidos de dar marcha atrás con los aranceles”.

Sobre la misma línea, la entrevistada explicó el mecanismo: “Van a empezar a subir las tasas de interés de los Estados Unidos y eso puede llegar en el futuro a desfavorecer a los países emergentes”. También vinculó el indicador con la actividad económica: “De dos cosas depende el sustento de un país, primero de las tasas de interés y el segundo factor es la actividad económica”.

A su vez, advirtió que, “el índice LIDER mostró que estamos en un 99% de probabilidad de que se desacelere la actividad económica”. En este sentido, sostuvo que, “esas mayores probabilidades de que la economía tanque entre en recesión te va a jugar en contra”.