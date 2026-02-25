La responsable del Programa de Sanidad Aviar del Senasa, María Eugenia Ferrer, analizó para Canal E la confirmación de un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos.

“El día sábado se recibe la notificación de la mortandad por parte del veterinario, en la cual manifiesta la mortandad fuera de lo habitual, las cristas cianóticas, que es un signo muy característico de la enfermedad, pero llama mucho la atención esta mortandad que está fuera de los parámetros habituales de una producción normal”, afirmó María Eugenia Ferrer.

El protocolo del Senasa

Tras la denuncia, el Senasa actuó de inmediato. “El día domingo, personales de Senasa concurren a la granja a tomar las muestras, automáticamente se bloquean todos los movimientos, obviamente por una posible presencia de la enfermedad, y el día lunes, este lunes 23, se confirmó la presencia de la enfermedad de influenza aviar, de alta patologicidad, H5, en esta granja”, planteó.

Como parte del protocolo internacional para controlar la enfermedad, se dispuso el sacrificio sanitario de las aves del establecimiento afectado. “Hoy en día se encuentran realizando las tareas de sacrificio del establecimiento, que son las medidas sanitarias que corresponden para controlar y erradicar la enfermedad”, describió Ferrer.

Cómo se llevó a cabo el operativo para detectar el esparcimiento de la enfermedad

Además, se implementó un operativo de vigilancia en la zona para detectar posibles vínculos epidemiológicos: “Se están realizando tareas de rastrillaje en una zona de control sanitario, como la llamamos, de 10 kilómetros, en la cual se busca si hay un nexo epidemiológico o otras áreas con síntomas compatibles de la enfermedad”.

Ese operativo se basa en el sistema de doble anillo sanitario. Según la entrevistada, “el primer anillo se llama zona de perifoco, que es un diámetro de 3 kilómetros, y la zona de vigilancia, llamamos a lo que es el radio, por fuera de esos 3, de 7 kilómetros”.

En ese perímetro se monitorean tanto establecimientos comerciales como aves de traspatio, además de realizar análisis periódicos. “Hacemos diagnóstico molecular con una frecuencia de 14 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad, con el fin de detectar la presencia del virus antes de que vengan los síntomas”, comentó.