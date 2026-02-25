Productores yerbateros exigen vender el kilo de hoja verde “arriba de los 450” para cubrir costos de producción

El productor yerbatero y ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Sergio Delapierre, evaluó la situación actual del sector y explicó las posibles medidas que se evalúan para intentar mejorar el ingreso de los productores.

La propuesta busca establecer una referencia pública que permita orientar a los productores sobre el valor mínimo al que deberían vender su producción. “Yo pienso que es una idea que puede ayudar para que mucha gente, muchos productores que viven en lugares muy apartados y que no tienen acceso a la información, sepan que menos de determinado precio no les conviene vender”, explicó Sergio Delapierre.

Los pasos a tener en cuenta para fundamentar el mecanismo para los productores

Asimismo, aclaró que el sistema sería similar a las pizarras utilizadas en otros mercados agropecuarios, aunque remarcó que debe estar respaldado por criterios realistas para que funcione: “Es una orientación que se le da a los productores que tiene que estar muy bien fundamentada”. Y agregó: “Si de repente ponemos que el productor debe cobrar 500, eso va a caer de solo. O sea, no tiene sentido ir con una pizarra incumplible”.

Por eso, Delapierre consideró que el valor debería fijarse de manera gradual y con consenso entre los distintos actores del sector. “Esa pizarra va a tener que manejarse con un determinado criterio y tiene que participar la industria, los secaderos y los productores para fijar ese precio”, sostuvo.

Disparidad de precios según la zona

Uno de los principales problemas del sector es que el valor que se paga hoy por la hoja verde está muy por debajo de los costos productivos. En este contexto, detalló que existen diferencias según la zona productiva: “En la ruta 14 están pagando $170 por kilo de hoja verde puesta en secadero. Y en la zona de la ruta 12, donde yo tengo mi chacra, estamos cobrando 265, 270”.

Sin embargo, esos valores siguen lejos de lo que necesita el productor para cubrir sus gastos. “Para perforar el precio, el costo de producción, tendríamos que estar arriba de los 420, 450”, afirmó el entrevistado. Sobre la misma línea, aclaró que el valor puede variar según el rendimiento de cada plantación: “Si un productor tiene mejores rendimientos, quizás con $350, él ya está cubriendo los costos”.

También explicó que el mercado de la yerba mate tiene una fuerte concentración en la compra de materia prima, lo que influye directamente en el precio que reciben los productores. “Yo diría que como mínimo hay tres empresas que son las formadoras de precio. Y de las tres hay una que es la fundamental, que es la que puede llegar a torcer el rumbo de los precios”, indicó.