Miguel Ponce sobre el fallo de la Corte Suprema contra la política arancelaria de Trump: “Implicó claramente un punto de inflexión”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el impacto político y económico global del discurso de Donald Trump, al que calificó como un punto de inflexión para Estados Unidos y el sistema internacional.

“Para todo el mundo, en términos económicos y políticos, pero sobre todo para los Estados Unidos, el día viernes fue un punto de inflexión”, afirmó Miguel Ponce, al referirse al fallo judicial que limitó la política arancelaria de Donald Trump. Según explicó, esa decisión “implicó claramente un punto de inflexión” porque deja a Trump “sin ningún tipo de posibilidades de plantear futuro”.

Polémica por el discurso de Donald Trump

Asimismo, describió el discurso presidencial. “El indigno discurso sobre el estado de la unión de Donald Trump”, citó, en referencia al título publicado por The Economist, y agregó: “No es un invento mío”. En ese sentido, sostuvo que el mensaje “no es apto para el 250 aniversario de Estados Unidos” y que expuso una grave tensión institucional.

Para Ponce, la clave está en la reacción del sistema democrático estadounidense. “Estados Unidos recupera algo de prestigio porque todavía las instituciones funcionan y son capaces de poner límite”, explicó, al destacar la independencia de poderes frente a un presidente que pretendía avanzar sin controles.

La reacción de los mercados

Esa lectura fue bien recibida por los mercados. “Para los inversores, para los que trabajan en Wall Street, para los que operan en bolsa, esto fue bien leído”, afirmó. Sin embargo, remarcó que Trump perdió capacidad de negociación internacional: “Le sacaste mucho poder a un presidente que ya estaba muy objetado por su sociedad”.

Uno de los ejes centrales fue la política de aranceles. El entrevistado recordó que Donald Trump insistió en profundizarla, pero la Corte Suprema fue clara: “No puede fijar ningún tipo de política arancelaria sin pasar por el Congreso”. Ese límite tuvo consecuencias inmediatas.

“El Parlamento Europeo hace 48 horas suspendió el tratamiento del acuerdo con los Estados Unidos”, señaló. Además, explicó que China reaccionó con firmeza: “A partir de ahora desconozco cualquier arancel que me ponga Estados Unidos”.