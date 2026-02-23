Chiqui Tapia pagó 5 millones de pesos para que la Justicia lo deje salir del país

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 23 y el 28 de febrero de 2026. Sin embargo, el dirigente debió depositar una fianza de $5.000.000 para garantizar su sujeción al proceso judicial que lo investiga por presunta retención indebida de aportes.

Tapia solicitó la autorización para cumplir con una agenda que incluye un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Pese a la restricción migratoria vigente, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 dictaminó a favor del pedido, siempre que se estableciera una caución económica acorde a la naturaleza de los delitos investigados. Deberá depositarse de manera electrónica en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.

Además del depósito, el dirigente deberá firmar un acta de compromiso antes de viajar y, dentro de las 48 horas posteriores a su regreso, informar su arribo al país a través del sistema judicial LEX100, adjuntando el comprobante migratorio. El incumplimiento implicaría la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y una orden de captura inmediata.

Noticia en desarrollo