Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones argentinas en enero

Estados Unidos se convirtió en enero de 2026 en el principal destino de las exportaciones argentinas con US$ 941 millones, según se indicó en el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En orden de importancia, le siguieron como destinos Brasil (US$ 651 millones), India (US$ 422 millones), China (US$ 414 millones) y Chile (US$ 299 millones):

El informe oficial señaló que las exportaciones a ese mercado (el 13% del total), registraron un crecimiento interanual del 67,9%, desempeño explicado fundamentalmente por una mayor demanda de manufacturas de origen industrial (MOI), de acuerdo con el detalle sectorial incluido en el relevamiento.

La balanza comercial comenzó 2026 con un superávit de $1.987 millones

Entre los principales productos exportados hacia Estados Unidos se destacaron aceites crudos de petróleo (US$ 200 millones), oro para uso no monetario (US$ 180 millones), pinturas y dibujos (US$ 175 millones) y carne bovina (US$ 47 millones), de acuerdo con datos de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina.

Además, destacaron que desde mayo de 2003 Estados Unidos no era el principal destino de exportación de Argentina.

Cambio en el mapa de destinos comerciales

El liderazgo de Estados Unidos en enero implicó una modificación relevante en el patrón reciente del comercio exterior argentino, al ubicarse por encima de otros socios tradicionales en términos de participación sobre el total exportado.

El informe también detalló que, en paralelo al desempeño de las exportaciones, las importaciones desde Estados Unidos alcanzaron los US$ 476 millones, lo que arrojó un saldo comercial positivo de US$ 465 millones en el intercambio bilateral.

Entre los principales productos importados desde ese país se encontraron bombas volumétricas alternativas, productos inmunológicos, ácido fosfonometiliminodiacético, cajas de cambio para vehículos automóviles y hulla bituminosa, de acuerdo con el desglose oficial.

En general, la balanza comercial en enero de 2026 marcó un superávit de US$ 1.987 millones, por US$ 7.057 millones en exportaciones y US$ 5.070 millones en importaciones, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

Con ello, se acumularon 26 meses consecutivos de balanza comercial positiva.

Un vínculo comercial en expansión

El liderazgo de Estados Unidos como destino de las exportaciones argentinas en el arranque de 2026 se apoya en un desempeño previo significativo. Durante 2025, las ventas externas hacia ese mercado crecieron casi 29% interanual y alcanzaron un máximo histórico de US$ 8.338 millones, lo que implicó un nivel casi 25% superior al récord anterior de 2022, según el informe la Bolsa de Comercio de Rosario.

Argentina logró un superávit comercial de US$11.286 millones en 2025

El documento destacó que el principal motor de ese crecimiento fue el complejo petrolero-petroquímico. En particular, las exportaciones de combustibles y energía hacia Estados Unidos aumentaron más de 68% en comparación con 2024 y representaron el 47% del total exportado a ese destino, una proporción que no se observaba desde 2005.

GZ