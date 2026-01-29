Se amplió el déficit comercial de Estados Unidos tras tocar su nivel más bajo desde 2009

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en noviembre tras tocar su nivel más bajo desde 2009, ya que las importaciones repuntaron y las exportaciones cayeron, lo que pone de relieve las amplias fluctuaciones mensuales en respuesta a los aranceles cambiantes de la administración Trump.

El déficit en el comercio de bienes y servicios casi se duplicó frente al mes anterior, alcanzando los US$56.800 millones, según datos del Departamento de Comercio publicados el jueves. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de un déficit de US$44.000 millones.

Los datos comerciales han sido propensos a fluctuaciones vinculadas a la implementación de la política comercial de Estados Unidos. En los últimos meses, se ha registrado un aumento del comercio de oro no monetario y preparados farmacéuticos en respuesta a los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump.

Ese patrón volvió a repetirse en noviembre, con un incremento de los envíos entrantes de productos farmacéuticos y una caída de las exportaciones de oro. En conjunto, las importaciones aumentaron un 5%, también impulsadas por bienes de capital como computadoras y semiconductores.

El valor de todas las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios cayó un 3,6% en noviembre. Las cifras no están ajustadas por inflación.

Pese a la ampliación registrada en noviembre, el déficit comercial sigue siendo, en términos generales, menor que en años recientes. Reducir esa brecha es una prioridad clave de la administración Trump.

Los últimos datos comerciales ayudarán a los economistas a afinar sus estimaciones del producto interno bruto del cuarto trimestre. Antes de conocerse las cifras, el pronóstico GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta estimaba que las exportaciones netas aportarían 1,88 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre.

En términos ajustados por inflación —que se incorporan a la medición del PIB real— el déficit comercial de mercancías se amplió a US$87.100 millones en noviembre, la cifra más alta en cuatro meses. El comercio de oro, salvo cuando se utiliza con fines industriales como la fabricación de joyas, se excluye del cálculo del PIB del gobierno.

Los déficits con China y Canadá se ampliaron en el último mes, mientras que la brecha con México se redujo levemente.

El informe comercial del Departamento de Comercio se publicó con retraso debido al cierre del gobierno federal el año pasado.

Datos separados difundidos el jueves mostraron pocos cambios en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo la semana pasada. Las solicitudes continuas disminuyeron en la semana previa hasta su nivel más bajo desde septiembre de 2024.