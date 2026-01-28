Trump dice que no le preocupa la caída del dólar estadounidense

El presidente Donald Trump dijo que no creía que el valor del dólar estadounidense hubiera disminuido demasiado, diciendo que iba “muy bien” y esperaba que los valores de la moneda fluctuaran.

“No, creo que va excelente”, dijo Trump a los periodistas en Iowa el martes cuando le preguntaron si le preocupaban las pérdidas del dólar que han arrastrado a la principal moneda de reserva mundial a su nivel más bajo en casi cuatro años. “Creo que el valor del dólar... miren todo lo que estamos haciendo. El dólar va de maravilla”.

“Quiero que… simplemente que busque su propio nivel, que es lo justo”, añadió Trump.

Los comentarios de Trump llegan en un momento en que el índice Bloomberg Dollar Spot registra su mayor caída de cuatro días desde que anunció sus amplios aranceles en abril. El índice alcanzó su mínimo de sesión inmediatamente después de las declaraciones del presidente.

La caída del dólar también ha impulsado a otras monedas, y ahora el yen japonés ha resurgido.

El martes, Trump sugirió que podría manipular la fortaleza del dólar, diciendo: “Podría hacer que suba o baje como un yoyo”. Pero lo presentó como un resultado desfavorable, comparándolo con la contratación de trabajadores innecesarios para inflar las cifras de empleo, mientras criticaba a las economías asiáticas que, según él, intentaban devaluar sus monedas.

Si nos fijamos en China y Japón, solía pelear con ellos a muerte, porque siempre querían devaluar sus monedas. ¿Lo sabían? Siempre querían devaluar el yen y el yuan. Devaluaban, devaluaban, devaluaban”, dijo Trump el martes.

“Y yo decía, no es justo que devalúen, porque es difícil competir cuando devalúan. Pero siempre lo pelearon. No, nuestro dólar está muy bien”, agregó.

