Frustran un plan para asesinar a un ministro y dos funcionarios judiciales en Entre Ríos

Un allanamiento de urgencia en la Unidad Penal N.º9 de Gualeguaychú permitió frustrar un presunto triple atentado contra el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el juez federal de Paraná Leandro Ríos y el fiscal federal José Ignacio Candiotti. Según la investigación judicial, el plan habría sido organizado por el narcotraficante Leonardo Roberto Airaldi, alias el “Gaucho narco”, con el objetivo de impedir el inicio del juicio oral en su contra previsto para el martes 24. La maniobra incluía la contratación de dos sicarios uruguayos por una suma cercana a los 40.000 dólares.

Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos

La emboscada estaba preparada para los próximos días, ya que el objetivo era evitar que se inicie el juicio por narcotráfico contra Airaldi y 13 de sus cómplices, según detalló La Nación.

El debate oral del juicio debe comenzar el martes 24 y de acuerdo a lo que informaron desde el Tribunal Oral Federal de Paraná la fecha se mantendrá. Sin embargo, la seguridad alrededor de la sala de audiencias y en los traslados de los acusados se reforzará considerablemente.

Fiscal federal José Ignacio Candiotti

Además, se dispuso que la Policía Federal Argentina (PFA) con apoyo de la Policía de Entre Ríos, custodie a los objetivos señalados por el complot criminal, el juez Ríos, el fiscal Candiotti y el ministro Roncaglia por su seguridad personal.

Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia

Las investigaciones que lograron evitar la maniobra narco se basaron en las alertas de diversos testimonios que advirtieron del plan y su inminente ejecución. “Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos”, es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial.

El “Gaucho narco”

Airaldi es conocido como el “gaucho narco”. Tiene 46 años y se volvió famoso por ser acusado del delito de tráfico de estupefacientes luego que se descubriera que almacenaba casi 30 kg de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona.

En su pasado fue productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante.

En julio de 2022, la causa que investiga la red de narcotráfico vinculada al “Gaucho narco” tuvo un punto de inflexión cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Volkswagen Amarok que él conducía por la calle Gorriti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Más tarde, ese vehículo fue relacionado con la banda de Mameluco Villalba, señalado como uno de los jefes narco que opera desde la cárcel en el partido bonaerense de San Martín.

Durante el operativo se incautaron drogas, armas, municiones, dinero en pesos y en moneda extranjera, además de seis teléfonos celulares que luego fueron analizados.

Los estudios sobre esos dispositivos, que primero fueron realizados por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval Argentina y después por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, expusieron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y personas de su entorno.

Un testigo alertó sobre la emboscada que estaban planeando contra los funcionarios públicos. Según trascendió, fue preciso cuando detalló que la organización criminal contaba con información sobre los movimientos del ministro Roncaglia.

Ese hombre dijo que “Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque iba a ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente que hablaba (por Airaldi, preso en Gualeguaychú) le decía que vayan con un tarro de cal. Para ser más exacto, que vayan en dos vehículos, que uno vaya con un tacho de cal y el otro con los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro”.

Fuentes vinculadas al caso relataron que la alerta sobre un posible triple atentado contra personas de relevancia pública surgió a partir de un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Con ese dato se puso en marcha la investigación, a cargo del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y del fiscal Pedro Rebollo.

Por disposición de ambos, se realizó un procedimiento en el pabellón E de la Unidad Penal N° 9, donde está detenido el llamado “Gaucho narco”, señalado como presunto organizador del plan. En el lugar se encontraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que ahora forman parte del análisis de los investigadores.

“El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía ‘vengarse’ del juez Ríos por la instrucción de la causa y de Candiotti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía”, señalaron fuentes oficiales del gobierno entrerriano.

