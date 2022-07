Quien es Leonardo Airaldi, el ruralista detenido en Rosario con drogas y armas: su insólita defensa

La detención de un ex dirigente ruralista en la provincia de Santa Fe con drogas, armas de fuego y dinero salpicó al ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere. Se trata de Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, -un pueblo rural de menos de 20 mil habitantes en Entre Ríos- quien habría sido colaborador del ex funcionario durante la gestión.

El hombre fue detenido el domingo pasado en horas de la madrugada mientras circulaba a bordo de una camioneta Amarok junto a otras tres personas.

En el operativo, la Gendarmería incautó dos pistolas calibre 9 milímetros, 11 cargadores, 196 municiones de distintos calibres, 360 dólares y casi 152 mil pesos, según la información del Ministerio de Seguridad de la Nación. A su vez, el diario La Capital sumó que hallaron una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína.

Ya detenido, el ex dirigente rural fue citado a declarar por la Justicia rosarina y cuando el fiscal provincial Iván Enríquez le preguntó qué estaba haciendo en esa camioneta ofreció una respuesta cuanto menos llamativa: dijo ser un "agente inorgánico de inteligencia de Entre Ríos", según consignó el medio citado, y seguidamente se negó a dar más precisiones.

Por el hecho hay en marcha dos causas judiciales abiertas, una en el ámbito provincial y otra en la Justicia Federal. En el primer caso, el fiscal mencionado junto a la jueza Silvia Castelli lleva un expediente con una carátula inicial por tenencia ilegal de armas, por el que estará detenido con preventiva hasta fines de septiembre.

Por otro lado, el secuestro de la droga motivó el inicio de un segundo expediente a cargo del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y la fiscala federal Adriana Saccone. No se descarta que en los próximos días se desate una disputa por la competencia a raíz de la conexidad de los expedientes y todo termine en manos de la Justicia Federal.

El supuesto vínculo con Etchevehere

Cuando esta semana estalló el caso en los medios nacionales, el nombre de Airaldi apareció directamente vinculado al ex ministro de Agricultura Etchevehere.

Etchevehere negó que Airaldi haya sido colaborador suyo en el Ministerio de Agricultura.

Una de las cosas que se dijo fue que el dirigente rural detenido y sospechado por vínculos con el narcotráfico fue asesor o colaborador directo del ex funcionario. A su vez, Dolores Etchevehere, hermana del dirigente y representante del denominado "Proyecto Artigas" contó que tiempo atrás denunció un supuesto vínculo comercial en negro entre Airaldi y el ex ministro macrista.

"Fue delegado de la Sociedad Rural Argentina y dejó de serlo en el 2013 o 2014. Todo lo demás prefiero no contestar porque me parece tan absurdo y falso, niego absolutamente todo y no merece ningún tipo de comentario", dijo esta mañana Etchevehere al ser consultado por Modo Fonteveccia en Radio Perfil.

A su vez, este medio consultó a personas del círculo íntimo del ex funcionario quienes también negaron el vínculo aunque dijeron que Etchevehere conoció a Airaldi hace una década. "No fue colaborador en el Ministerio, nada que ver. Todas las versiones son falsas; él (por Etchevehere) conoce a mucha gente y lo que hagan de su vida privada no quiere decir que se lo tengan que endilgar, sólo buscan mancharlo", sumaron desde el entorno del ex ministro.

En esa línea, ante la consulta sobre la sociedad "en negro" que supuestamente compartieron Airaldi y Etchevehere en la estancia Casa Nueva, denunciada por Dolores Etchevehere, desde el entorno del ex ministro sólo hablaron del interés de la referente del Proyecto Artigas "por quedarse con más de lo que le corresponde de la herencia familiar".

Quién es Airaldi

Con 40 años de edad, Airaldi se mantuvo al frente de la Sociedad Rural de Diamante durante dos periodos consecutivos, entre el 2011 y el 2015, y su vínculo con la ruralidad viene de familia, ya que heredó una importante cantidad de hectáreas.

No es la primera vez que su nombre aparece en las noticias vinculado a un hecho policial. Tiempo atrás fue involucrado como una pieza clave en un entramado delictivo vinculado a Daniel Tavi Celis, un narcotraficante de la zona que recibió varias condenas, una de ellas a 15 años de prisión por un violento asalto en la localidad de Diamante.

Ese asalto, perpetrado en marzo del 2016, ocurrió en una estancia de la familia Tulián, que le estaba por comprar un campo a Airaldi, con quien los unía un vínculo familiar. El dato de los 20 millones de pesos fue clave para que tres personas ingresen de manera violenta al lugar para hacerse del dinero.

Según el testimonio de una fuente de La Capital que trabajó en la investigación del caso, "se comprobó la participación de Airaldi. Todo apuntaba a él: la declaración de su primo que indicaba que era el único que tenía el dato del dinero, las confesiones de los cómplices de Celis y la información que logramos obtener".

El dinero en cuestión supuestamente era para pagar un cargamento de 1.500 kilos de marihuana "perdido" en agosto de 2015 cuando fue hallado por la Policía en una casa del sur de la ciudad. La investigación señaló a Celis como el hombre que llevó la droga desde Paraná, que había sido encontrada en un acoplado que resultó ser de Airaldi.

El dirigente rural ahora espera tras las rejas el avance de la investigación para determinar qué hacía el domingo pasado a bordo de la camioneta en la que se encontraron armas y droga.