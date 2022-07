Habla la mujer del campo que puede presidir la Rural: "El Gobierno toma medidas sin consultarnos"

Eloisa Frederking, la primera mujer en ocupar un cargo de alto rango en la Sociedad Rural, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "el Gobierno toma medidas sin consultarnos". A su vez, resaltó que "es la manera que tiene el productor de trabajar." y negó que se trate de una especulación. También analizó por qué "la ganancia sería de un 12,6%" para los productores, pero no es una opción viable.

¿Cuál es tu historia personal? ¿Cómo llegaste a estar al frete de un emprendimiento agropecuario?

Tenemos una empresa familiar y trabajo administrando los campos. Me fui ocupando de manejar toda la parte de ganadería y agricultura, y hace algunos años, hubo un momento crítico, porque estuvimos tres años seguidos con inundaciones en un campo de General Villegas. Eso nos dejó imposibilitados de poder trabajar y tuvimos que sacar la siembra. Dependíamos de ese ingreso. Estaba todo el día en la ruta y me tuve que venir a vivir a Buenos Aires. Haciendo terapia con un analista, me dijo que tenía que ir a fondo donde mis decisiones, donde tuviese injerencia. Esas palabras me ayudaron para reinventar lo que era la estructura de la empresa.

Piqueteros oficialistas marcharán en La Rural: piden al campo que liquide los dólares retenidos en granos

¿Imaginás que puede ser posible, en algunos años, que la Sociedad Rural tenga una mujer en la presidencia?

Hoy en día lo imagino como una posibilidad totalmente viable. A la gente de mayor edad le cuesta aceptar todavía eso. Me ha pasado que llego a alguna reunión y, cuando digo que soy Secretaria de la Sociedad Rural, creen que soy la asistente de Nicolás Pino. Costaba que entendieran que el cargo lo ocupaba una mujer. Los jóvenes no entienden para nada que hay una diferencia entre el hombre y la mujer.

El Banco Central lanzó ayer un dólar especial para incentivar las ventas de soja. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?

La cuenta que sacamos es que la ganancia sería de un 12,6% para los productores que hicieran esto. Pero pensamos que otra vez toman las medidas sin consultar al sector, de un día para el otro. Estábamos todos sorprendidos. Recorrí mucho el interior, también las sucursales de los bancos, y no veo la parte factible de que puedan explicarle a un chacarero cómo llevar a cabo todo este sistema. Al no ser gente del campo la que está en los bancos, no saben explicar las reglamentaciones. Es tan poco sencillo que no veo que el productor vaya a usarlo. El productor de campo liquida en mayo, cuando termina su cosecha, en función de lo que necesita. Algunos cobran todo eso para pagar la campaña anterior. Toda esa gente que no puede guardarse su remanente ya liquidó todo.

"No se puede tratar así al campo argentino": Elisa Carrió señaló el error "trágico e irreversible" de Alberto Fernández

Sobre quiénes tienen acopiados los granos que el Gobierno reclama que se liquiden, ¿son los productores?

Mucho está en manos de productores. Si ves los cuadros de las liquidaciones, comparado con años anteriores, se liquidó más. Tanto en físico como en pesos. El productor liquida en mayo para pagar sus deudas, después va liquidando en función de sus necesidades, hasta que llega el momento de volver a encarar la siembra. No hay una especulación, es la manera que tiene el productor de trabajar. Vivimos en un país que no te permite manejarte de otra manera, con la certeza de que vas a cobrar. Por eso es difícil para explicárselo a los productores, porque ellos saben producir y muy bien, saben cómo manejarse de otra manera. La producción crece, pero hay menos cantidad de productores.

JL PAR