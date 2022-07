Luis Miguel Etchevehere: "No está bien que el Estado promueva la violencia entre los ciudadanos"

El productor agropecuario, Luis Miguel Etchevehere, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "no está bien que el Estado promueva la violencia entre los ciudadanos". A su vez, cuestionó las nuevas medidas y destacó que "no creo que cause el efecto que espera el Gobierno". También opinó sobre la posible llegada de Sergio Massa al Gabinete.

¿Qué pasará con el dólar soja?

Es muy difícil predecirlo, pero no creo que cause el efecto que espera el Gobierno. La gente no va a salir corriendo a vender sus granos porque la mediada no es significativa. Tenemos una brecha con el dólar del 150%, y esta medida sólo modifica un 15%. Si la gente es responsable, después de lo que pasó anoche, más todavía. Por suerte los productores no son alegres para comercializar sus productos, porque ahora habría un nuevo ministro de Economía y cambiaría el titular del Banco Central. Esto trae más incertidumbre y genera mayor prudencia.

En lo personal, ¿tenés alguna expectativa por la llegada de Massa?

Más allá de las personas, importan las políticas. Si es él, tendrá que explicar las cosas claramente. Mucho de lo que está sucediendo es por la falta de organización que generan las peleas internas, las ideas y vueltas y los cambios permanentes. Si asume Massa o lo hace otra persona, el mayor trabajo será convencer a toda la ciudadanía de que hay un rumbo y un plan creíble. Si hay cambios en el Gabinete se tendrá que hacer algo muy contundente y concreto para revertir la imagen negativa del Gobierno.

Las condiciones que pidió Sergio Massa para ser ministro de Economía

Se conoció que una marcha de Barios de Pie a la Sociedad Rural. ¿Qué análisis hacés? ¿Se comunicaron del Gobierno para contener la situación?

Nos encontramos en la Rural y viste que hay dos agrandes grupos, gente que trabaja, expone sus productos y viene a competir, y hay muchos visitantes que vienen con las familias. Nadie está con ánimo de pelear, esa es la actitud del campo. Lo más llamativo es que el que organiza el piquete es Subsecretario de Estado y tomó la decisión después de haberse reunido con el Presidente, que había criticado a los productores. No está bien que el Estado promueva la violencia entre los ciudadanos. Tenemos malas experiencias al respecto, pero todavía estamos a tiempo de desactivar esa actividad.

Fuiste ministro de Agricultura, en el lugar que ahora ocupa Julián Domínguez. Escuchaba al presidente de la Rural con cierto grado de opinión positiva sobre él. ¿Cuál es tu propia visión?

Le valoran que dialoga, pero si se analiza lo concreto de sus resoluciones, todo lo que ha decidido ha sido prejudicial para el campo. Volvió el fideicomiso para la harina y eso le saca la plata para subsidiar el precio del pan, que no deja de subir. Lo mismo pasó con el aceite, que falta en las góndolas. Batakis asumió el lunes 4 y dijo que quería un récord de exportaciones, y el martes 5 Domínguez limitó las exportaciones de maíz, que ya lo había hecho con el trigo y la carne. Con el diálogo no alcanza, lo que dispone es absolutamente negativo.

Habla la mujer del campo que puede presidir la Rural: "El Gobierno toma medidas sin consultarnos"

Nuria Am (NA): ¿Considera que el Gobierno tiene parte de la responsabilidad en permitir o no salir a pedir que la movilización no se haga? ¿Cree que el problema es ideológico?

El Gobierno lo tiene que desactivar porque fue el que lo generó. Culpó a los productores de retener su producto y de todos los problemas de la economía. Los que están abajo se sienten impulsados a hacer estas cosas. Hace un mes empezaron con las silobolsas y volvieron con eso. La principal ideología que tienen es la plata, ni siquiera es de izquierda. En el primer semestre, los productores liquidaron 19 mil millones de dólares, con Macri se liquidaban alrededor de 10 mil. Es el doble y no está la plata. Desconocer la propiedad privada tiene un origen marxista, como cuando se usurpan tierras.

Juan Luis González (JLG): El lunes detuvieron a Leonardo Airaldi, y tanto tu hermana como Juan Grabois dijeron que fue mulo tuyo. ¿Cuál era tu relación con él? ¿Seguiste el caso y las declaraciones?

Pertenezco a una entidad con miles de socios y gran cantidad de delegados, que los nombra la Comisión Directiva. Esta persona, en su momento fue delegado y dejó de serlo entre 2013 y 2014. No tuvo más relación desde ese momento. Todo lo demás es absurdo, falso y rebuscado, tiene otras intenciones.

JL PAR