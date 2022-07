Grabois cada vez más lejos del Gobierno: "¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?"

El dirigente social Juan Grabois cuestionó la medida del Gobierno Nacional que busca estimular la liquidación de la soja de los productores del campo y volvió a diferenciarse en público de las decisiones del Frente de Todos.

Desde hace semanas el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) viene manifestando su descontento con la inacción del Gobierno del cual forma parte ideológicamente, ya que no tiene un anclaje orgánico.

Primero dijo que si no se aplicaba el Salario Básico Universal, llamaría a marchar en las calles. No hubo anuncios y la llevó adelante, argumentando frente a una multitud que estaba dispuesto a dejar su sangre en la calle "para que no siga habiendo hambre en la Argentina”. Desde entonces, la tensión del dirigente con el oficialismo fue in crescendo.

"A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?", escribió ayer en Twitter luego de que se conociera la medida para estimular al campo a liquidar su soja.

Grabois junto a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Por resolución del Banco Central, se especificó que quienes vendan sus granos tendrán un acceso del 30% al dólar ahorro y un 70% (más retenciones e impuesto país) al oficial para asegurar su cosecha.

La referencia de una victoria por parte del campo que hizo Grabois se atiene a las últimas semanas, donde el Gobierno inició un cruce de declaraciones contra los productores que guardan su cosecha en silobolsas y no las liquidan, en un momento donde la necesidad de divisas es urgente. El campo, representado en parte por la Mesa de Enlace, realizó hace dos semanas un paro de 24 horas en la comercialización de granos, utilizando la calle como medida de protesta. Para el dirigente, la medida es un derrota en la pulseada con el agro.

El fin de semana, el abogado también había criticado al sector por retener la soja. "¿Por qué se tolera que haya miles de silobolsas tiradas en las estancias pujando por una devaluación mientras el Pueblo pasa hambre? ¿La presión por ganar más es legítima y la presión por sufrir menos es ilegítima?", se preguntó.

Qué dice la medida del Banco Central que busca que se liquide la soja

Más allá de las críticas que el presidente Alberto Fernández lanzó este martes en Chapadmalal contra los "especuladores", horas más tarde el Central les proponía un mecanismo para que vendan su cosecha.

Luis Etchevehere: "No termina bien que un Estado se ponga a perseguir privados o a generar violencia"

El director del Banco Central, Arnaldo Bocco, afirmó esta mañana que la medida no se trata de "un dólar para cotización de los insumos, este es un dólar para estimular al productor para que venda y tenga la posibilidad de mantenerse con un valor fijo en el tiempo".

Aclaró además que es "un mecanismo en el que un productor que vendió después de las retenciones puede destinar un 30% a comprar dólares en el mercado, parecido a lo que sería el dólar tarjeta" y agregó que el productor "lo coloca en una cuenta y lo va a cotizar a valores cercanos a lo que ayer sería $240". De acuerdo a Bocco, esta colocación se ajusta día a día en relación al tipo de cambio oficial.

"La otra cuenta se ajusta día a día. Es la compra de un bono que emite el BCRA que garantiza que eso en 70 días, por ejemplo, se va a cotizar al mismo valor", cerró el funcionario sobre la nueva medida en diálogo con De Acá en Más por Urbana Play.

GI/fl