Dólar soja | Para economistas y agropecuarios, la medida no resuelve el problema de la brecha cambiaria

En un intento por seducir al campo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la noche de este martes un nuevo instrumento que tiene como objeto que los productores agropecuarios liquiden su cosecha de soja. La iniciativa se produce en medio de una tensa situación con el campo por reservas de divisas y la inestabilidad del mercado cambiario.

De acuerdo con la comunicación emitida por el Central, una vez que el productor liquiden sus granos para exportar con el 70% de los pesos que obtiene, podrá hacer un depósito para ajustar al tipo de cambio oficial. Con el otro 30% podrá recomprar dólares al oficial, a la vez que se deberá pagar el impuesto PAIS y las retenciones. Acá está la discusión que despertó dudas entre propios y ajenos de la coalición Gobernante. Las opiniones sobre el éxito de la medida se encuentran dividida.

¿Es un parche la medida?

Para Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, claramente lo es: “Es una medida que no genera la confianza que se necesita. Es solo un parche. El productor se aferra al grano para no perder su capacidad de compra para la próxima campaña”.

“La medida no soluciona el tema y no incentiva a vender. Es muy difícil encontrar un productor que tenga un volumen importante de granos. Esta medida es muy complicada de llevar a cabo y no genera confianza lo anunciado por el BCRA. No hay ningún incentivo”, advirtió.

En esa misma línea, aunque rescatando ciertos rasgos positivos de la iniciativa, Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, opinó en diálogo con PERFIL: “Es un parche más para evitar la devaluación, aunque un parche un poco más prolijo. Básicamente, se le dice al productor que liquide. El 70% lo tendría en pesos en una cuenta bancaria con la cual cuenta que se ajustaría diariamente con el valor del dólar. Entonces es tener pesos, como si fuesen dólares y el otro 30% se lo pueden llevar en dólar billete. Ese es el atractivo”.

“Ahora, lo que queda pendiente es que el tipo de cambio al que el Banco Central le cambia al productor es muy bajo. Cobran al tipo de cambio oficial, más el impuesto solidario y más las retenciones que son el 35%, esto hace una brecha muy grande con los $300 que tiene el dólar paralelo, entonces el esquema puede ser mejor de lo que hoy existe para el productor que necesita liquidar para pagar deudas por ejemplo. Esto no significa que sea un gran incentivo para salir del silobolsa, ya que el tipo de cambio oficial más los impuestos sigue estando retrasado; aún con el 30% al valor del dólar paralelo”, agregó Colina.

Los posibles escenarios que derivarán de la medida

Para Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras y conocedor del agro, agregó: “No imagino demasiados productores liquidando soja para depositarla en una cuenta bancaria en pesos DL por el 70% y comprando dólares al solidario por el 30% restante. Además de lo engorroso de la operatoria, el productor va a sentirse más seguro con los granos y la medida no va a tener el efecto que el Gobierno espera. En el mejor de los casos, logrará alguna mejora, pero solo marginal”, señaló.

Sergio Chouza, por su parte, advirtió en su cuenta oficial de Twitter sobre la medida del Banco Central: “Ojalá que salga bien, pero hay riesgos”, las palabras del reconocido economista oficialista surgen de citar un tweet de la Consultora Sarandí en el que plantean tres escenarios posibles:

Optimista : liquidan fuerte y caen los dólares financieros porque venden contra la brecha.

: liquidan fuerte y caen los dólares financieros porque venden contra la brecha. Base : liquidan moderado y no tiene ningún impacto sobre los dólares financieros.

: liquidan moderado y no tiene ningún impacto sobre los dólares financieros. Pesimista: liquidan poco y por la señal de debilidad se potencia la corrida.

Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria Argentina, remarcó que “los especuladores quieren el dólar de 300 pesos libres de retenciones, la quieren toda”. Sobre la medida del Banco Central, el referente agropecuario sostuvo: “No creo que haya una catarata de dólares con esta medida”.

"Hay un pelotón de grandes actores en la agricultura y la exportación que lo que quieren es dólar libre". "Esto no los va a terminar de conformar". Los que tienen grandes espaldas, posiblemente sigan apostando a ver qué pasa con la devaluación, la puja va a seguir”, agregó el exdirigente del agro en una entrevista con FM La Patriada.

La otra mirada

Por su parte, Christian Buteler, analista financiero, defendió la medida en su cuenta oficial de Twitter y compartió con sus usuarios las razones: “Cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo recomendaría cuando sale una nueva norma o regulación, analizar si la misma conviene o no, sin importar el color político del gobierno que la emite”.

Ante la pregunta de un usuario que le consultó: “Vos sos inteligente, ¿te parece seria la medida y conveniente?”, a lo que Buteler contestó: “Sí, y en un contexto de baja de commodities, más”.

A pesar de que el presidente del BCRA, Miguel Pesce, defendió la creación del nuevo instrumento y señaló que esperan hacerse de un monto cercano a los “18.000 millones de dólares”, y se mostró optimista en que el campo “va a liquidar”, las opiniones de los expertos se encuentra divididas y desde ya, el escepticismo pondera en el agro.

