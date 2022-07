Miguel Pesce: "No hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó este martes 26 de julio un nuevo instrumento para que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja. Luego de anunciarse la medida, el presidente de la entidad bancaria, Miguel Pesce, aseguró que "sólo beneficia a los productores de soja", y que "no hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro".

Pesce comentó este miércoles que le parecieron ingratas las palabras del presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. "Suena ingrato el planteo, beneficiamos al sector con cada medida, hicimos excepciones en el sector externo pensando en las pymes", sostuvo.

"El problema es que no entendieron la norma, lo único que hicimos fue habilitar instrumentos de inversión para que obtengan los productores de soja por la venta de su producto", agregó el titular del BCRA en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750).

Para el presidente del BCRA, "el productor hará la cuenta y venderá". Incluso, Pesce aseguró que "no hay ningún incentivo cambiario", sino que "se crearon dos instrumentos de inversión". "No se los eximió de retenciones. No se les aplicó un tipo de cambio diferencial para la compra de dólares. Lo que se les permite es un beneficio que tienen cuando venden: construir el plazo fijo chacarero que remunera con ajuste sobre el tipo de cambio oficial", sostuvo.

"Ese plazo fijo ahora se ha convertido en una cuenta corriente para permitir que con el dinero que tengan disponible puedan hacer compras", indicó Pesce. Según expresó, la medida fue consensuada con los ministerios de Economía y Agricultura. "Se ofrece una solución a un problema que nos plantea una cadena productiva", sintetizó.

Por otro lado, en diálogo con Roberto Navarro en Navarro 2023 (El Destape Radio), el funcionario resaltó que “son dos instrumentos de inversión para resolver el problema”. Asimismo, reconoció que “si el productor decide retirar los dólares, van a caer las reservas”. Pero destacó que “es un incentivo interesante. No hay desdoblamiento y no hay reducción de retenciones. Es una posibilidad conveniente para que los productores puedan invertir y resguardar el valor de los pesos”.

En ese marco, Pesce detalló que "el sector tiene una demora de 2800 millones de dólares" y calificó que, con las medidas "esperamos conseguir 2500 millones de dólares. Es una cifra posible".

Por último, el economista planteó que "la inflación es por maniobras especulativas, luego de la renuncia del ministro".

