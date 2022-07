El dólar blue cerró estable: ¿encontró un precio de equilibrio o volverá a subir?

Tras varios días de estrés y volatilidad en el mercado de cambios y haber tocado los $338, el dólar blue cedió 17 pesos este lunes. En el segundo día de la semana el cerró a $323 para la venta.

El viernes, la cotización paralela rozó los $350 pesos registrando un nuevo récord. Durante el julio, el blue acumula una suba de $96 lo que refleja un aumento del 40%, a pesar que la moneda estadunidense cedió y, por este motivo, analistas económicos ofrecieron a PERFIL su mirada y pronóstico de lo que posiblemente suceda durante estos días y la semana que viene.

Si bien la inflación en Argentina va a seguir subiendo, se desestima que llegue a una hiperinflación

El economista Pablo Tigani explica que los que compraron a $350 o $340 pesos no obtuvieron los resultados esperados, que es lo que sucede cuando sube así tan rápido el dólar. “Tal vez todavía esté más alto y de lugar a que baje un poco más, no hay ninguna novedad como para que explote el dólar sino más bien para que se tranquilice”.

Y agrega, “la ministra Batakis debe haber acordado con el Fondo Monetario, debe haberse puesto al día. Obviamente los ataques especulativos contra el peso no tienen ningún tipo de pronóstico ni de predictibilidad porque son espontáneos y están dentro de las probabilidades”.

Por el lado de Jorge Colina, director de IDESA, considera que el dólar estará en equilibrio, que esta semana se mantendrá tranquilo por encima de los $300 y la semana que viene volverá a subir porque “esta semana vencen las letras del Tesoro de julio, que son un poco menos de 500.000 millones de dólares y si no logran renovar la totalidad el Banco Central tiene que volver a auxiliar al Tesoro comprando esos títulos. Esto es lo que pasó en junio por lo cual se fue Guzmán y es lo que trajo la inestabilidad cambiaria que vimos en lo que va de julio”.

Anuncios que generan estrés

El analista Damián Di Pace, director de Focus Market, cree que el mercado cambiario se tomó un descanso a la espera de los próximos anuncios de la cartera de economía. “Los anuncios no fueron bien tomados por el mercado y cada nuevo anuncio generó mayor nivel de estrés en el mismo”.

Y considera que no anunciar es mejor que hacerlo porque “el mercado descree de los fundamentos políticos para las políticas económicas del Gobierno para que se logren cumplir las bajas al déficit fiscal, gasto público, etc”.

Silvina Batakis se reúne con empresarios e inversionistas en busca de contener la crisis

Di Pace explicó que aún hay muchos pesos sobrantes en la economía, con lo cual, habrá que ver cuál será la política monetaria y fiscal del Gobierno en los últimos cinco meses del año y ver qué pasa con el mercado cambiario.

“Hoy padecemos un dólar de estrés con fundamentos económicos de causas políticas”, sentenció el director de Focus Market.

El economista Camilo Tiscornia aseguró que es un momento de mucha incertidumbre, y que es muy difícil afirmar una tendencia para el dólar. En el caso del oficial, consideró, cree que el Gobierno va a intentar seguir moviéndolo pausadamente evitando saltos.

“Por lo que estuve viendo los últimos días lo aceleraron un poco, se venía moviendo al 4% al mes y ahora al 5%, creo que es un comportamiento que puede persistir en el tiempo”. En cuanto al blue y los otros es muy incierto, puede haber muchísima volatilidad hasta que el Gobierno defina algo, especialmente en materia fiscal”, afirmó Tiscornia.

Cuando todos eran "millonarios": azotada por la inflación, Argentina tuvo una vez billetes de $1 millón

Además explicó que si no hay definiciones en estos temas cree que puede haber mucha volatilidad porque hay mucho miedo con el tema del déficit fiscal.

Y agregó “si uno lo piensa más adelante, con la perspectiva del déficit fiscal con los vencimientos de deudas, seguro habrá mucha emisión de dinero y eso puede mantener altos a estos dólares alternativos, incluso al alza. Aunque todavía es muy difícil tener una perspectiva”.

Nadie vende

Christian Buteler, analista financiero, agregó su postura a la del resto considerando que “hoy no tenés grandes compradores en el rubro sino un corrimiento total de la oferta, nadie está yendo a vender”.

“Si nadie vende, por más que no tengas una gran demanda, cualquier demanda es mucha, hoy pasa por ahí, no hay gente comprando a $330 porque no tenés a nadie vendiendo, hay que ver a cuánto llega y de esa manera va a ser la oferta”, finalizó Buteler.

SR - LM