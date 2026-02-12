El “Negro” Juan Juárez se entregó a la policía: lo acusan de disparar y herir a una joven que quedó hemipléjica

Esta madrugada fue capturado Juan Juárez, apodado “El Negro Juan”, sobre quien pesaba un pedido de captura desde que el 31 de enero Luna Rocío López (22) recibió un disparo que le provocó consecuencias irreversibles en Barrio Yapeyú. La joven quedó hemipléjica producto de las heridas causadas.

Detuvieron al “sicario”, acusado del ataque por encargo en barrio Yapeyú

La secuencia final previa a la detención es impactante porque la madre de Juárez se ubicó detrás de los negociadores de la Policía de Córdoba y lo arengó durante minutos para que se entregara.

El procedimiento se realizó en una edificación en calle Pedro Noguez al 900 de Bº Pueyrredón, una zona donde hay numerosos galpones. Además de Juárez fue detenido otro joven de 21 años.

Ambos habían sido vistos momentos antes portando armas. Un vecino que observó la situación llamó al 911. También se encontró a una adolescente de 16 años quien dijo que fue secuestrada por los ahora detenidos.

Cuando éstos se dieron cuenta que llegaba la policía entraron hasta el fondo de la vivienda y se resistieron a ser detenidos.

Inmediatamente se convocó al grupo ETER. La mujer le gritó a su hijo que se entregara, que no le pasaría nada, que fuera como ella que resistió 20 años en la cárcel sin ser “cobarde”. Finalmente le dijo: entregate, hacelo por mí, salí con las manos arriba, y avanzá como un soldado”.

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta marca Honda Tornado XR 250cc., una pistola calibre 22mm, un teléfono celular y motopartes.

Por el ataque del día 31 de enero ya se encontraban tres personas detenidas. La investigación es conducida por la fiscal del Distrito 3 turno 3, Silvana Fernández.

El caso es un claro ejemplo de la descomposición social producto del consumo y venta de drogas en barrios de Córdoba que afecta desde niños a vastos sectores de la población. Las consecuencias son: violencia, exclusión, delincuencia y muerte.