Córdoba registró 675 incendios en 2025 y más de 21 mil hectáreas afectadas

En 2025 se registraron 675 incendios forestales y rurales en la provincia de Córdoba que afectaron 21.183 hectáreas, según el Informe Anual de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y Rurales. El relevamiento fue elaborado por la Mesa Técnica de Áreas Quemadas, coordinada por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, y confirmó que el 62% de los eventos no superó las 10 hectáreas.

La distribución temporal reflejó la estacionalidad del riesgo. Entre enero y marzo se registraron 38 incendios, en un período donde suelos y vegetación conservan humedad residual. A partir de junio se produjo un incremento significativo, con 100 focos, marcando el inicio de la etapa de mayor peligrosidad.

El período más crítico se concentró entre julio y octubre, con 512 incendios que afectaron 18.176 hectáreas. Octubre fue el mes con mayor superficie quemada, al concentrar el 48,4% del total anual.

En el tercer trimestre se registraron 320 eventos, impulsados por la sequía y los vientos del norte. Sin embargo, el cuarto trimestre acumuló el pico de superficie afectada, con 11.857 hectáreas entre octubre y diciembre.

Durante octubre ocurrieron los dos incendios de mayor magnitud del año. El más extenso afectó 6.350 hectáreas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, casi un tercio del total anual. El segundo se registró en la zona de Minas-Guasapampa y superó las 1.860 hectáreas.

En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos más afectados fueron San Justo, con 4.650 hectáreas; San Alberto, con 3.202; y Punilla, con 3.013. También superaron las 1.000 hectáreas Minas y Capital. Estos cinco departamentos concentraron más del 65% de la superficie total afectada.

Respecto a la cantidad de incendios, Capital registró 146 focos y San Justo 125, siendo los distritos con mayor número de eventos.

En conjunto, los datos de 2025 muestran un año con alta cantidad de focos pero con predominio de incendios de pequeña escala, aunque con episodios puntuales de gran magnitud que concentraron buena parte de la superficie afectada. La estacionalidad, la sequía y los vientos del norte volvieron a marcar el comportamiento del fuego en la provincia, con un impacto territorial desigual según los departamentos.