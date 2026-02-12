En 'El Panal' se entusiasman con la chance de ‘jugar’ la Copa Davis

Ferviente impulsor de la llamada ‘Economía Naranja’, el movimiento que promueve los eventos culturales y deportivos como generadores de riqueza, el gobernador cordobés Martín Llaryora tomó debida nota de la novedad que llegó hoy desde Inglaterra, luego del sorteo del Repechaje de Copa Davis.

La localía de Argentina en la serie de setiembre próximo ante Turquía, el regreso a casa en la máxima competencia de selecciones de tenis masculino después de dos años y medio, se conoció en ‘El Panal’ a media mañana de una jornada con ‘clima londinense’, y generó entusiasmo en los despachos.

El duelo se disputará el tercer fin de semana del ‘Mes de la Primavera’ y marcará el retorno de la Copa Davis a Argentina, donde el elenco nacional jugó por última vez en febrero de 2024, con victoria 3-2 ante Kazajistán, en el Jockey Club de Rosario. Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Máximo González, Andrés Molteni y Tomás Echeverry fueron los integrantes de aquel representativo albiceleste, capitaneado por Guillermo Coria.

A LA PERMANENCIA. El pasado fin de semana, el equipo argentino perdió la chance de jugar por ‘La Ensaladera de Plata’ ante Corea del Sur. /// CEDOC PERFIL

Bajo la conducción de Javier Frana, el seleccionado argentino disputó el pasado fin de semana la primera ronda de los Qualifiers 2026 frente a Corea del Sur, que lo derrotó 3-2 en Busan y lo dejó al margen de la chance de clasificar al Súper 8 que definirá al ganador de la 114° edición de ‘La Ensaladera de Plata’. En ese enfrentamiento, Thiago Tirante y Marco Trungelliti se presentaron como singlistas, y Guido Andreozzi-Federico Gómez fue la pareja de dobles. “Se desafiaron a ellos mismos a dar lo máximo. Se tienen que ir tranquilos de haberlo intentado”, declaró Frana al final de la serie.

De salir airosa ante los turcos, Argentina se asegurará su permanencia en el Grupo Mundial e integrará el cuadro principal en la temporada 2027.

La chance cordobesa

“Estamos lejísimos”. La frase, contundente, surgió desde la intimidad de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y aplacó un poco el fervor de los funcionarios del ‘Cordobesismo’, siempre ávidos por acercar eventos que puedan movilizar al turismo y al consumo hacia el centro geográfico del país. “Reglamentariamente, para fijar la sede hay tiempo hasta 90 días antes del inicio de la serie. Es muy probable que haya novedades antes de ese plazo, aunque igualmente todavía es muy reciente la designación de la localía”, precisó la fuente. “Hay que explorar opciones, evaluar costos de producción y posibilidades de patrocinio, y recién ahí se decidirá”, añadió.

Más allá de la cautela de la AAT, en las altas esferas del gobierno provincial hay optimismo respecto a agregar la Copa Davis al calendario de eventos deportivos internacionales de 2026, que ya tiene confirmado para el próximo 4 de julio, en el Estadio Mario Alberto Kempes, el partido de rugby entre Los Pumas y Escocia, correspondiente a la primera fecha de la flamante Nations Championship. El dato alentador, para los ‘panelistas’, es la presencia de Agustín Calleri de los dos lados del mostrador, como máxima autoridad del deporte cordobés y presidente de la AAT.

UN CUARTO DE SIGLO ATRÁS. Argentina 5-Bielorrusia 0: la última serie de Copa Davis que se disputó en Córdoba, en setiembre de 2001. /// CEDOC PERFIL

De avanzar la inquietud gubernamental de cobijar en la provincia un match de Copa Davis, el Córdoba Lawn Tenis Club sería la sede elegida. En la entidad del Parque Sarmiento se disputaron recientemente dos series de la Billie Jean King Cup, la máxima competencia de seleccionados femeninos de tenis, y todavía está fresco el recuerdo del match que Argentina le ganó a Bielorrusia para ascender al Grupo Mundial de la Davis, en setiembre de 2001. Aquella vez, el elenco local ganó 5-0, con Franco Davin como conductor y las presencias en cancha de Franco Squillari, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y Luis Lobo.

Un cuarto de siglo después de aquel último capítulo, Córdoba sueña con el regreso de la Copa Davis. En el medio quedó la frustrada final de 2008, aquella que Daniel Scioli, por entonces gobernador bonaerense del peronismo, le arrebató a su par cordobés Juan Schiaretti, dejando fuera de juego al Orfeo Superdomo y convirtiendo al Polidepotivo Islas Malvinas de Mar del Plata en el escenario de la inesperada consagración española, con el mismísimo Agustín Calleri como integrante del equipo subcampeón.