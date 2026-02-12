Córdoba reclamó a Nación la restitución del Fondo para el Boleto Educativo

La Provincia de Córdoba solicitó formalmente al Gobierno nacional la reactivación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior, cuyos envíos fueron suspendidos, y advirtió que la medida afecta la sostenibilidad del sistema interurbano y el financiamiento del Boleto Educativo Cordobés. La presentación fue realizada por el secretario de Transporte, Cristian Sansalone, mediante una nota enviada al secretario nacional Fernando Herrmann.

En el documento, la Provincia advirtió que la interrupción de las transferencias nacionales afecta de manera directa políticas educativas esenciales como el Boleto Educativo Cordobés, que alcanza a más de 300.000 estudiantes, docentes y personal educativo, y representa el 25% del total de estudiantes de Córdoba.

La carta detalla que hasta 2024 el Estado provincial cubría el 50% del costo del pasaje del BEC, mientras que el otro 50% era absorbido por las empresas prestatarias. Tras la suspensión de los aportes nacionales y el deterioro de la ecuación económica del sistema, la Provincia pasó a cubrir el 75% del boleto y, desde noviembre de 2024, asumió el 100% del costo, medida que fue prorrogada en dos oportunidades.

Según el escrito, este esfuerzo se sostiene con el objetivo de “garantizar el acceso al transporte público de estudiantes y sostener el derecho a la educación”, aunque implica un impacto creciente en las finanzas provinciales.

El informe también precisa que el 88,95% de los beneficiarios del BEC son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario. Además, más de 300 municipios y comunas están alcanzados por la modalidad rural, que beneficia a más de 16.000 estudiantes y abarca 2.054 establecimientos educativos.

Desde 2023, el sistema de transporte del interior se encuentra declarado en emergencia por la Ley Provincial 10.957, prorrogada para 2025 y 2026. La Provincia sostiene que la suspensión de los aportes nacionales profundiza esa situación y compromete la sustentabilidad del transporte urbano y suburbano en el interior.

En la nota, Córdoba solicitó que el Gobierno nacional evalúe la reanudación de las transferencias correspondientes, al recordar que el Fondo fue creado para equilibrar las asimetrías entre el AMBA y el interior del país.

Según se indicó, la restitución de esas partidas permitiría contribuir a la sostenibilidad del transporte público, garantizar la continuidad de los beneficios tarifarios y sostener el acceso a la educación en todo el territorio provincial.