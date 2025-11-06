Alberto Ruskolekier: “El narcotráfico asume tareas de un Estado cuando el Estado está ausente”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió a la reciente operación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, y advirtió que, pese a la magnitud del operativo, “la cúpula no fue descabezada”.

Alberto Ruskolekier explicó que, “hubo errores importantes, porque el ataque fue ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, sin coordinación con las fuerzas federales”. En este punto, subrayó el trasfondo político del operativo: “Lula no dio el apoyo de las fuerzas federales, aparentemente porque en esa zona donde está la villa está también una base de votantes del PT”.

La cúpula de la organización narcotraficante no fue desmantelada

Asimismo, advirtió que el narcotráfico en Brasil es un fenómeno profundamente enraizado: “El Comando Vermelho abarca 25 de los 26 estados del país. No podría suponerse que iba a ser descabezado con un operativo policial”. Sobre la misma línea, añadió que para desarticularlo se requiere “coordinación con agencias de inteligencia exentas de corrupción y de vínculos con narcotraficantes”, algo que calificó de “tarea ciclópea”.

Ruskolekier sostuvo que, “el narcotráfico asume tareas de un Estado cuando el Estado está ausente”. Según desarrolló, estas organizaciones “dan trabajo, subsidios, ayuda para comprar comida, colaboran en funerales y hasta otorgan préstamos. Es como si fueran un mini Estado dentro del propio Estado”. Por eso, argumentó que la ofensiva no podía tener un efecto duradero: “Esto no iba a descabezar al Comando Vermelho”.

Sobre las alianzas entre bandas, confirmó que, “otros grupos de narcotraficantes, incluso narcoterroristas, vinieron para apoyar al Comando Vermelho”, y que las imágenes difundidas muestran “una sofisticación del ataque con armamento de última tecnología y drones para lanzar granadas”.

El analista también explicó que el Primer Comando de la Capital, con base en San Pablo, “no se preocupa tanto por la territorialidad, sino que se dedica al negocio mayorista del narcotráfico”. Esto, según comentó, está transformando la estructura criminal en Brasil: “Estamos viendo una transfiguración del delito hacia una forma escandalosa de complementación entre organizaciones”.

Cuáles son los registros en cuanto a cantidad de fallecidos

Respecto al saldo del operativo, precisó que, “se contabilizan 121 muertos, 4 de ellos policías; el resto no lo eran”. En este sentido, añadió que, “muchos organismos de derechos humanos dicen que acá lo que se realizó, más que un operativo policial, fue una masacre”.