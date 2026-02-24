Presidente de Banfield y la huelga de la AFA: “La Justicia, los medios y el Gobierno están en convivencia contra los clubes”

Matías Mariotto, presidente del Club Atlético Banfield, se refirió a la huelga impulsada por la AFA y aseguró que “la Justicia, los medios y el Gobierno están en convivencia contra los clubes”. El dirigente afirmó que la medida es una respuesta a “embates constantes y sistemáticos de desprestigio” y defendió la decisión de avanzar hacia una plataforma propia de derechos audiovisuales. “Para proteger a los clubes necesitamos parar”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Matías Mariotto es licenciado en Gestión Deportiva por la UADE y actual presidente del Club Banfield. Es hijo de Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Con 26 años, al momento de su elección en 2024, se convirtió en el presidente más joven en la historia de la Primera División del fútbol argentino. Su victoria marcó un hito en el club al ser la primera vez que una lista opositora ganó las elecciones en Banfield. Además, fue el candidato a presidente más votado en la historia de la institución en una elección que contó con la participación de más de 5.600 socios.

Yo de fútbol no sé absolutamente nada, pero entiendo que aquí hay una cuestión de otro orden que tiene que ver con la suspensión. Podríamos decir que los dirigentes de la AFA y los presidentes de los clubes tomaron una decisión frente al problema que plantea ARCA. ¿Cuál es tu posición y la de todos los presidentes de clubes de la AFA que tomaron esta decisión?

Cuando uno toma una medida extrema es producto de un montón de situaciones, no es una cuestión sola. Más allá de esto de que vos no sepas de fútbol, me parece que esto es una cuestión en la que la industria deportiva ha crecido tanto que genera que la industria deportiva ya no sea meramente deportiva, sino más bien de los intereses y de las cosas que hay en juego dentro de una Asociación del Fútbol Argentino que tiene un montón de clubes adheridos.

En primer lugar, lo que nosotros planteamos como presidentes de varios clubes, que es lo que se ha desarrollado el día de ayer en una reunión de comité ejecutivo, es ponerle un freno a estos embates que venimos sufriendo, no solamente desde lo institucional, sino también hacia nuestros representantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una denuncia de ARCA. Cuando uno ingresa al sistema de ARCA, la institución del fútbol argentino posee cero deudas y se ha pagado absolutamente todo. Incluso se hace una denuncia posterior al pago, absolutamente infundada.

A nuestros dirigentes, a nuestros representantes, al tesorero, al secretario y al presidente les han prohibido salir del país con absoluto autoritarismo del Poder Judicial, porque todos sabemos que Claudio Tapia es una persona pública en el mundo, no se va a escapar, no se va a ir, y él es miembro de FIFA, tiene compromisos con Conmebol, y le han prohibido la salida del país sin siquiera citarlo a indagatoria o permitirle atestiguar. Entonces, esa es otra arbitrariedad.

Y, por supuesto, los derechos televisivos, que es un negocio histórico aquí en la Argentina, donde grandes medios de comunicación de este país nos tienen a muchos clubes presos y rehenes. La AFA ha tomado una decisión soberana y absolutamente ejemplar de desarrollar, con una OTT, con la Liga Profesional, con una plataforma propia, una producción de primer nivel desarrollada por la propia Asociación del Fútbol Argentino, con la misma cantidad de cámaras, con una gran cobertura que ha sido ejemplar en estas fechas que han pasado en la Primera Nacional.

Me parece que cuando uno toca demasiados intereses genera distintos embates: algunos desde el Poder Judicial, algunos más direccionados a la persona, otros a la Asociación del Fútbol Argentino, y por eso los presidentes nos solidarizamos y hemos tomado esta medida.

Entiendo que entonces hay una convergencia de tres actores. Por un lado, ARCA, que depende del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la Justicia y por otro lado los medios de comunicación. Muchas veces el Gobierno está en contra de los medios de comunicación, parece que son intereses contrapuestos.

Nuestros colegas que han recibido alguna que otra notificación del Poder Judicial se han enterado primero por los medios que por el propio Poder Judicial. Entonces, me parece que ahí está bastante articulado ese procedimiento y me parece que es un modus operandi bastante histórico.

¿Y el Gobierno, que casualmente tiene una pelea feroz con Clarín?

El Gobierno tiene un principal interés desde que llegó de establecer las sociedades anónimas deportivas. Creo que esa es una pelea que no cesa y que no abandona, pese a que los estatutos de nuestros clubes no permitan las sociedades anónimas deportivas, pese a que los clubes seamos sociedades civiles sin fines de lucro. Ellos quieren un negocio económico que nosotros entendemos que no es el rol de los clubes. Nosotros vinimos por otro fin social y llegamos a extractos sociales a los que el Estado muchas veces no llega.

Entonces, entiendo que el interés del Gobierno son las sociedades anónimas deportivas. El Grupo Clarín, que vos mencionaste, también tiene como principal interés tener y seguir teniendo los derechos de televisión. Y esto es lindo de explicar. TyC Sports, que tenía los derechos televisivos de la Primera Nacional, con lo que ellos abonaban por año, la AFA solamente cubría dos meses de derechos de televisión, y los otros diez los cubría la AFA con sus propios recursos. Es decir que aquí la AFA, tomando esta decisión soberana, no es que pierde demasiado dinero, todo lo contrario, ya venía cubriendo un montón.

Entonces, tomar esta decisión soberana de ir por las visualizaciones, de desarrollar su plataforma propia, genera que nuestra asociación tenga recursos propios y genuinos y pueda desarrollar algo que se está hablando en el mundo, porque en la FIFA se está hablando de cómo nosotros podemos vender mejor como asociación nuestros contenidos audiovisuales.

¿Cómo se hace en otros países?

Uruguay ahora recientemente ha desarrollado una negociación espectacular con un montón de diversificación en el negocio audiovisual, no solamente los derechos de tele y transmisión, sino los contenidos y una OTT.

¿Y Brasil, Francia, Alemania o Italia?

Algunos tienen los derechos de televisión con un grupo específico, pero como le digo, en FIFA, en la comisión de marketing, que integra nuestro colega Cristian Malaspina, ya se está hablando de no tener con un grupo solo, sino diversificar, porque hoy los contenidos son muy diversos y tenemos un montón de cosas por explorar.

¿Cómo sigue la huelga?

Nosotros hemos tomado esta medida extrema justamente porque los motivos son varios y, en primer lugar, queremos ponerle un freno y solidarizarnos. Intentar parar el fútbol es también intentar parar estos embates constantes y sistemáticos de desprestigio, sobre todo hacia nuestra asociación.

¿Quién recibe ese mensaje? ¿A quién está dirigido?

Me parece que esta medida está dirigida a esta coordinación de la que venimos hablando, estas tres patas: Poder Judicial, medios de comunicación y Gobierno son los grandes destinatarios. En realidad, nosotros lo hacemos como protección de nuestros clubes, no tanto atacando, sino más bien protegiendo nuestros intereses y defendiendo que, por ejemplo, el 1212, que son cuestiones gubernamentales que buscan que los clubes sigamos pagando más impuestos, cuando en realidad tenemos un montón de deportes, en muchos casos colegios, ni hablar de la cuestión deportiva que cubrir.

Los clubes contamos con un montón de trabajadores y cumplimos una función social. Si nos siguen exigiendo más dinero impositivo, nos va a costar mucho. Acá hay dos cuestiones: una de orden material y una de orden inmaterial. En la inmaterial, puede verse la discusión respecto de si los clubes son sociedades anónimas o siguen siendo instituciones civiles sin fines de lucro. Nosotros llevamos adelante una visión en la cual los clubes no cumplen solamente una función profesional de maximizar su beneficio, sino que son integradores de la vida social de una comunidad.

Acá hay dos cuestiones: una de orden material y una de orden inmaterial. En la inmaterial es la discusión respecto de si los clubes son sociedades anónimas o siguen siendo instituciones civiles sin fines de lucro. Hay una cuestión del orden inmaterial también, porque llevan adelante una visión de la vida en la cual los clubes no cumplen solamente una función profesional de maximizar su beneficio, sino como integradores de la vida social de una comunidad, una mirada peronista de la Argentina. ¿Hasta qué punto aquí también hay una cuestión, ya no del orden del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el poder mediático, sino también una discusión de fondo desde el punto de vista ideológico entre el peronismo y el no peronismo?

Creo que como Asociación del Fútbol Argentino tenemos dirigentes de distintos sectores. Néstor Grindetti no es peronista o no se dice llamar peronista, es presidente de Independiente y también ha votado a favor de este paro general. Entonces, me parece que es una cuestión más que ideológica, es de solidaridad, de una visión de vida humana, de sociedad. Por supuesto puede ser vista como ideológica en algún punto, pero el rol de los clubes tiene muchos más años que el peronismo.

Nosotros defendemos nuestros intereses para poder cubrir todas las obligaciones que tenemos, porque cuando pasó Bahía Blanca la gente se acercó a los clubes. Cuando estuvo el COVID, los clubes funcionamos como hospital. Entonces, me parece que es ponerle un plano de humanización a esta carnicería económica, judicial y de intereses del gobierno. Para proteger a los clubes necesitamos parar, no para atacar o que tenga un destinatario, sino abroquelarnos nosotros y ponerle un freno a este embate.

