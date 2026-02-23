Renuncia de Marcelo Gallardo a River: en “QR!” aseguraron que “se termina una era” en el fútbol argentino

La renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate generó repercusiones inmediatas en el mundo del deporte y fue uno de los ejes centrales del programa "QR!" emitido por Canal E, donde periodistas y analistas debatieron sobre el impacto de su salida y el nuevo escenario del fútbol argentino.

Durante el ciclo conducido por Pablo Caruso, el periodista Matías Canillan sostuvo que la decisión del entrenador marca un punto de inflexión. “Con Gallardo se termina una era para el fútbol argentino”, afirmó, al referirse al cierre de uno de los ciclos más influyentes de los últimos años.

Según el análisis presentado en el programa, la salida del entrenador no solo impacta en River Plate sino también en la estructura general del fútbol local. Los panelistas señalaron que cada vez son menos los técnicos capaces de sostener proyectos largos y convertirse en referentes institucionales.

En ese sentido, Canillan explicó que el fútbol argentino atraviesa una transición generacional en los cuerpos técnicos, donde ya no aparecen figuras con continuidad prolongada ni liderazgo simbólico comparable al de etapas anteriores.

River en caos: Marcelo Gallardo perdió el control y el futuro es incierto

El debate apuntó a que el modelo de entrenadores históricos estaría dando paso a ciclos más cortos, marcados por la presión de los resultados y la dinámica económica del deporte.

La AFA y la posibilidad de un paro del fútbol

Otro de los temas abordados fue la situación institucional tras una reunión del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se discutió la posibilidad de suspender la actividad futbolística.

Durante el programa se planteó que la medida podría funcionar como una señal política frente a distintos conflictos que atraviesan al sector, incluyendo disputas judiciales y tensiones vinculadas a la organización del torneo.

Caruso destacó que el fútbol mantiene un peso social y económico determinante en la Argentina, por lo que cualquier interrupción tendría un fuerte impacto público.

El imperio de Marcelo Gallardo en River Plate: la reconstrucción de la identidad y la conquista de la gloria eterna

El análisis televisivo coincidió en que la salida del entrenador abre interrogantes sobre el futuro inmediato de River y del fútbol argentino en general. Para los panelistas, el fin del ciclo Gallardo representa también el cierre de una etapa marcada por proyectos deportivos sólidos y una fuerte identificación entre entrenador, club e hinchas.

