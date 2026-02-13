River en caos: Marcelo Gallardo perdió el control y el futuro es incierto

River está en caos y no encuentra control. El equipo es irregular y las dos derrotas consecutivas que sufrió en el Torneo Apertura 2026 sacaron a relucir falencias.

El equipo no logra cambiar el aire tras un mal cierre de año, y todo se presenta como una continuidad, con 11 derrotas en sus últimos 18 partidos.

River tuvo otra derrota para el olvido y las redes sociales explotaron de memes

River se acostumbró a perder y la espalda de Marcelo Gallardo empieza a flaquear para cargar un descontento generalizado entre sus hinchas. El entrenador se fue expulsado ante Argentinos, con gestos de nerviosismo que también pueden verse en sus jugadores.

Con todo por jugar en la temporada, River no levanta y cada partido se presenta como una oportunidad que no vuelve.

