lunes 23 de febrero de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

El ciclo de Marcelo Gallardo está agonizando: por qué la estatua dejó de ser respetada

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate pende de un hilo, acercándose al terreno de lo irreversible.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo | River Plate en X
Román Iucht
Román Iucht

La nueva derrota de River Plate encendió todo tipo de rumores sobre la continuidad de Marcelo Gallardo, quien se marchó de Liniers suspendiendo su conferencia de prensa.

Es cierto que River pudo empatar el partido, pero no mereció hacerlo, luego de que Vélez fuera muy superior en la primera mitad. El resultado, que en este caso sí se transformó en lo más importante, deja en segundo plano lo que Gallardo y su equipo deben hacer para mejorar.

Marcelo Gallardo enfrenta su hora más difícil y define su futuro en River: ¿Renuncia?

Luego de tres torneos, más el comienzo del Apertura 2026, la imagen de la estatua, del póster, del todopoderoso, ya no es admirada ni temida. Por el contrario, ya no es respetada.

Todos los caminos conducen a encontrar una única conclusión: el ciclo de Marcelo Gallardo, definitivamente, está agonizando.

