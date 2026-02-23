La Liga Cordobesa no iniciará su torneo en respaldo a 'Chiqui' Tapia

En una decisión inédita, la Asociación del Fútbol Argentino anunció un paro total de actividades por cuatro días, que dejará sin fútbol a toda Argentina entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida incluye la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura y se extenderá a todas las categorías organizadas bajo el fútbol argentino, desde la Primera División hasta el ascenso.

La decisión fue aprobada por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional como gesto de rechazo a una causa judicial iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de una presunta retención indebida de aportes y omisión en el pago de tributos que superarían los 19.300 millones de pesos correspondientes al período 2024–2025.

Pero como si eso fuera poco, la Liga Cordobesa de Fútbol, tomó una decisión para respaldar esta medida en apoyo al presidente de AFA, Claudio Tapia: no iniciar su torneo. Los jugadores e hinchas se mostraron sorprendidos ante esta actitud de la casa madre del fútbol de Córdoba.

El Comunicado firmado por Alejandro Fernández, presidente de la LCF, informa que el 7 de marzo, fecha que estaba prevista para el inicio de los torneos locales de la temporada 2026 no va a dar comienzo. "La medida adoptada responde a la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de AFA, a la cual esta liga adhiere plenamente, con un claro gesto de acompañamiento institucional", destaca el texto que pide a la gente "comprensión y acompañamiento a la familia del fútbol cordobés".

No obstante, las criticas en redes sociales son importantes por esta insólita medida, donde hasta los integrantes del certamen están sorprendidos.

La AFA convoca a un paro del fútbol el fin de semana en que juegan Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto

