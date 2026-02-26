Detuvieron en Chaco a un dirigente piquetero acusado de trata de personas

El dirigente piquetero Celestino “Tiso” Talavera fue detenido este miércoles en el marco de una investigación por presunta trata de personas que tramita en la Justicia Federal con asiento en Resistencia. La medida también alcanzó a una mujer de 32 años.

El procedimiento se concretó cerca de las 15:20, cuando ambos se presentaron de manera voluntaria en el Departamento de Investigaciones Complejas para consultar si existía algún pedido de captura en su contra, luego de tomar conocimiento de publicaciones vinculadas al expediente. Tras la consulta con el juzgado interviniente, se confirmó que pesaba una orden de detención por presunta infracción a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, en el marco de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.

Una vez notificados formalmente, los acusados fueron examinados por Medicina Legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia Federal. En el operativo intervino el Departamento Lucha contra la Trata de Personas, con colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó el procedimiento y expresó: “Cayó ‘Tiso’ Talavera”, en alusión al referente social. La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, quien impulsa la investigación.

La denuncia que dio origen al expediente

El expediente se inició a partir de la denuncia de una mujer de 45 años, quien manifestó haber permanecido durante aproximadamente cuatro años en la vivienda del dirigente, realizando tareas domésticas sin percibir remuneración.

Según su declaración, además de encargarse de la limpieza del hogar, debía cuidar a los hijos de la pareja y sostuvo que el dinero correspondiente a su pensión por discapacidad era administrado por terceros. También indicó que no tenía plena libertad para retirarse del domicilio, aunque podía salir para efectuar compras en comercios cercanos. En su testimonio aclaró que no sufrió agresiones físicas ni amenazas directas.

La presentación inicial se radicó en una comisaría del área metropolitana y luego tomó intervención la Justicia Federal a partir de una denuncia anónima por presunta trata.

En una primera etapa, las actuaciones llevadas adelante por el área especializada no habrían arrojado elementos concluyentes. Sin embargo, la continuidad de las medidas investigativas derivó en nuevas disposiciones judiciales que culminaron con la orden de detención ejecutada este miércoles. La causa permanece en etapa de instrucción y no se descartan nuevas diligencias en el marco de la investigación federal.