Horror en Corrientes: denuncian a un hombre por abuso de una perra e interviene la Justicia

Un aberrante caso de maltrato animal conmocionó a los vecinos del barrio Pirayuí. Gracias al compromiso de la comunidad y la rápida acción de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, se logró rescatar a una perra que presentaba signos de haber sido víctima de abuso por parte de un vecino.

El operativo, realizado bajo estrictos protocolos sanitarios, permitió poner a salvo no solo a la víctima, sino también a su compañera de hogar.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, confirmó que la intervención se gestó a partir de una denuncia radicada el pasado fin de semana. "Una vecina denunció el abuso a una de sus perras por parte de un hombre que vive en la zona. Desde el municipio colaboramos activamente para salvaguardar la integridad del animal", explicó la funcionaria.

El operativo de rescate: Alita y Laika

El procedimiento se llevó a cabo este martes tras una presentación judicial impulsada por la doctora Liliana Gómez, quien actúa como querellante en la causa. Con el apoyo de la fundación "Mis Huellas a Casa" y el equipo de Bienestar Animal del municipio, se procedió al retiro de Alita, la perra afectada, y de su hermana Laika.

Mestres aclaró que el retiro se realizó con el consentimiento total de la dueña: "No se debió a que estuvieran en un mal ambiente hogareño, sino para evitar que este vecino vuelva a atacarlas. Se las sacó del lugar por una cuestión de protección preventiva".

Ambas perras fueron trasladadas a una clínica veterinaria para ser examinadas exhaustivamente y luego derivadas a hogares de tránsito.

La causa en la Justicia y canales de denuncia

Eduardo Osuna, director general de Promoción, Derecho y Bienestar Animal, informó que el expediente ya se encuentra en la Unidad Fiscal N° 2. El municipio actuará como custodio de los animales mientras avance la investigación judicial para determinar la responsabilidad del acusado.

Ante este hecho, las autoridades municipales recordaron a la población la importancia de involucrarse para detectar situaciones de violencia. Para denunciar casos de maltrato animal en Corrientes, están habilitadas las siguientes vías las 24 horas: