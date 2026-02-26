Duro diagnóstico de industriales correntinos: "El Norte Grande no es una variable de ajuste"

El entramado productivo del Norte Grande argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos. Representantes de las Uniones Industriales de Corrientes, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (UNINOR) se congregaron en San Miguel de Tucumán para unificar un reclamo ante el escenario de "incertidumbre creciente" que amenaza la estabilidad social de la región.

A través de un contundente comunicado, las entidades industriales advirtieron que el sector está siendo utilizado como una "variable de ajuste" por parte del Gobierno nacional.

El diagnóstico compartido señala que la combinación de una caída sostenida en el consumo interno, la falta de financiamiento y la presión tributaria asfixia a las empresas locales, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo genuino.

Importaciones y competencia desleal

Uno de los puntos que mayor preocupación generó en la mesa de trabajo es la competencia inequitativa frente a los productos extranjeros. Según UNINOR, la apertura de importaciones en condiciones desiguales —provenientes de países con fuertes subsidios o a través de circuitos informales— está destruyendo la producción regional.

"Cuando una industria cierra en el Norte no se pierde únicamente una línea de producción: se pierde arraigo, oportunidades para los jóvenes y desarrollo territorial", destacaron.

Asimismo, recordaron que las diez provincias de la región encabezan los rankings de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), una realidad que, aseguran, solo puede revertirse con una mayor densidad industrial.

Pedido de emergencia e infraestructura

Ante la gravedad del cuadro, los industriales elevaron una serie de propuestas urgentes a los gobernadores provinciales y a la Unión Industrial Argentina (UIA):

Emergencia Industrial: declarar formalmente el estado de emergencia para la región del Norte Grande.

Alivio Impositivo: coordinar medidas entre Nación, Provincias y Municipios para reducir la carga fiscal sobre el sector productivo.

Control de Importaciones: implementar herramientas que ordenen el ingreso de productos y definan precios de referencia en sectores estratégicos.

Plan de Infraestructura: ejecutar obras que mejoren la competitividad logística, históricamente más costosa en el norte del país.

"No pedimos privilegios. Pedimos condiciones justas para producir en igualdad de oportunidades con otras regiones del país", concluye el documento.

Para los industriales, el tiempo de los diagnósticos terminó y es momento de "decisiones políticas" que protejan el empleo antes de que la crisis social se profundice.