Perfumerías en crisis: "Los grandes siguen creciendo mientras tanto los chicos nos estamos muriendo"

El presidente de la Cámara Argentina de Perfumerías, Julio Vázquez, confirmó que cerraron unas 700 perfumerías en todo el país durante los últimos dos años y aseguró que los empresarios "chicos se están muriendo”.

Cierre de 700 perfumerías

“Sobre un universo de 4.500 perfumerías en todo el país, el cálculo que tenemos es que hay aproximadamente 700 locales menos, entre perfumerías casa matriz y sucursales”, afirmó el empresario.

“Tiene que ver con dos circunstancias: una los productos que en nuestra jerga llamamos bagayados que vienen o truchos o directamente de contrabando de países limítrofes”, precisó en declaraciones a Radio con Vos.

“Y los otros tienen que ver con los productos que entran vía aduana, donde no están controlados por Anmat, y donde muchos de ellos tienen fraguados las condiciones que sufre la industria cosmética y perfumería, y que estos productos no cumplen con todos esos requisitos que pide el Anmat”, agregó.

“Por lo tanto ahí empezamos con una competencia desleal desde la industria cosmética y también desleal en los comercios minoristas”, subrayó Vázquez.

“Los empresarios chicos estamos muriendo”

“Nosotros no tenemos problemas en competir con los productos importados. Vamos a competir, pero compitamos con las mismas reglas”, reclamó el empresario.

Además recordó que cerró una de sus sucursales "hace seis meses" y que no sabe si puede continuar con la otra porque “no le dan los números”.

Vázquez cuestionó en otra parte de la entrevista las altas tasas de interés de los créditos bancarios: “Muchos bancos dicen ´yo tengo tasas ventajosas. ¿A quién se las doy? A los grandes porque me las pueden pagar´. Entonces a mí me cobran el 40% y a un grande le cobran el 27, 28, 29. Y los grandes siguen creciendo mientras tanto los chicos nos estamos muriendo”, señaló en tono crítico.

Por último al ser consultado sobre si había votado al actual presidente Javier Milei, el empresario respondió: “Sí, por supuesto”.

“Creo que el rumbo es éste, pero yo estoy pensando en mis hijos no estoy pensando en mí”, mencionó. Aunque luego aclaró: “Estoy seguro que el rumbo no era el otro”.