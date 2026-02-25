Paro de colectivos en el Gran Resistencia: la UTA confirmó la medida por incumplimiento salarial

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Chaco confirmó que este jueves habrá paro de colectivos en el Gran Resistencia, una medida que comenzará a las 00:00 ante la falta de pago total de los salarios adeudados.

La decisión fue ratificada por el secretario general del gremio, Raúl Abraham, quien había advertido que aún resta cancelar cerca del 50% de los haberes en empresas del sistema metropolitano.

“Los trabajadores quieren cobrar todo junto porque tienen compromisos. Hay alquileres, intereses y obligaciones. Es una situación muy difícil”, expresó el dirigente sindical.

Conflicto salarial en el transporte urbano

El reclamo involucra principalmente a las firmas TCM y Ersa, que meses atrás atravesaron un procedimiento preventivo de crisis. En ese contexto, entre septiembre y noviembre se acordó una reducción transitoria del salario básico —de 1.300.000 a 1.200.000 pesos— para evitar despidos.

Luego se estableció un esquema mixto: 1.200.000 pesos remunerativos más 100.000 pesos no remunerativos a abonar el día 18 de cada mes. Sin embargo, en enero las empresas volvieron a liquidar solo un millón de pesos, argumentando dificultades financieras.

Abraham confirmó además que hubo suspensiones en ambas compañías y que, tras negociaciones, en algunos casos se adelantaron vacaciones para evitar que los trabajadores permanecieran períodos prolongados sin ingresos.

Servicio paralizado desde la medianoche

Desde la UTA Chaco indicaron que aguardaron hasta este miércoles el pago completo de los sueldos. Ante la falta de cancelación total, el gremio activó la medida de fuerza que afectará tanto el servicio urbano como interurbano del área metropolitana.

El conflicto se produce en un escenario de fragilidad estructural del sistema de transporte del Gran Resistencia, con caída de pasajeros, aumento de costos operativos y reclamos empresariales por el esquema de subsidios.